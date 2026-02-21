ÅçËÜÏÂÉ§¡Ø¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥É¥ëÞø¡ÙÂè3´¬¤Ë¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡ÙÎ¶¹¬¿¤¬¥³¥á¥ó¥È¡õ¥¤¥é¥¹¥È´ó¹Æ¡¡Æ£ÅÄÏÂÆüÏº¤ËÎô¤é¤º¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¿¤Ã¤×¤ê
¡¡¹ñ¡¢»þÂå¤òÌä¤ï¤º¡¢¿Í¤Ë¸µµ¤¤ò¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß――¤½¤ì¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤À¡£¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Çー¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ÇÆÉ¼Ô¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÍ»Ò¤¬°ã¤¦¡£²ç¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡ÙÎ¶¹¬¿¤¬ÉÁ¤¤¤¿ÅçËÜÏÂÉ§¡Ø¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥É¥ëÞø¡Ù¤Î¥¥ã¥é
¡¡ÅçËÜÏÂÉ§¤Ë¤è¤ë¡Ø¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥É¥ëÞø¡Ù¤Ï ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¥Ð¥ó¥Õ¥ì¥¤¥à¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¦·ìÄ¬Þø¤¬¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢·ÝÇ½³¦¡ßµÛ·ìµ´¤Î¥Àー¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡£2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤ÏÂè3´¬¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹È¯Çä¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¶»¤ò¤µ¤é¤ËÇ®¤¯¤·¤¿¤Î¤¬¡ÈÂÓ¡É¤À¡£
¡¡ÌÁÍ§¤Î Æ£ÅÄÏÂÆüÏº¡Ä¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¤Îºî¼Ô¡¢Î¶¹¬¿¤¬¡Ö¶¯¤¤¡ª¡ª¤³¤ì¤¬ÂçÀèÇÚ¤ÎÌ¡²è¤Â¤«¤é¤«¡ª¡ª¡×Ç®ÎÌ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¤È¥¤¥é¥¹¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£¼«¿È¤ÎX¡Ê@TatuYukinobu¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Ê¸ÌÌ¤Ë¤â¡ÖÂçÊÑ¸÷±É¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÊ¸¾Ï¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢¡Ø¥¢¥ª¥¤¥Û¥Î¥ª¡Ù¤ä¡Ø±ê¤ÎÅ¾¹»À¸¡Ù¤Ê¤É¡¢40Ç¯°Ê¾åÂè°ìÀþ¤ÇÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¿ÅçËÜÏÂÉ§¤Ø¤ÎÂº·É¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÅçËÜ¤â¼«¿È¤ÎX¡Ê@simakazu¡Ë¤Ë¤Æ¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤ÇÊÖ¿®¡£¡ÖÎ¶¹¬¿ÀèÀ¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ä‼︎¡ØÂÓ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é¡Ä¥¤¥é¥¹¥È¤¬Íè¤Þ¤·¤¿‼︎¡Ù¡Ä¤ÈÃ´ÅöÊÔ½¸¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ï¾å¶õ¤Þ¤Ç¤Ö¤ÃÈô¤ó¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä‼︎‼︎¡Ø¤¢¤Ã¤¸¤ã¤¢»ä¤Ï¼«¿®»ý¤Ã¤Æ¤³¤ÎºîÉÊÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À‼︎¡Ù¤È¤«¤Ê¤ê¤Î¥Ñ¥ïー¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿‼︎‼︎¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥³¥á¥ó¥È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥¤¥é¥¹¥È¤Þ¤ÇÉÁ¤¤¤¿Î¶¤«¤é¤Î¸å²¡¤·¤Ë¡É¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¡É¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥É¥ëÞø¡Ù¤È¤æ¤«¤ê¤¬¶¯¤¤¾ì½ê¤È¸À¤¨¤ÐÃÓÂÞ¤Ë¤¢¤ë¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈËÜÅ¹¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Þø¤¬¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥·¥¢¥¿ー¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖÃæ¡£À»ÃÏ¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤âÈ¯ÇäÆü¤ËX¡Ê@animateinfo¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹Æî´Û3F¥¨¥ì¥Ùー¥¿ーÁ°¤ËºîÃæ¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ø¥¢¥¤¥·¥ó¥°¡Ù¤Î°¦½§É¹嗎¤ÎµðÂç´ÇÈÄ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤¿¡£¡Ö¤ªÁ°¤ËÍ¦µ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÇã¤¤¤ËÍè¤ë¤ó¤À¤Ê¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ä©È¯Åª¤ÊÂæ»ì¤Ä¤¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¹ØÇã°ÕÍß¤òÀú¤ë°¦½§¡£¼Ì¿¿»£±Æ¤â²ÄÇ½¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¿ä¤·³è¡ÉÁ´³«¤Î¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¤Ï¡Ö#¥¢¥Ë¥áÅ¹Ä¹¤Ï¥Ð¥ó¥Õ¥ì¥¤¥à¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤ÎºîÉÊ°¦¤¬±®¤¨¤ë¡£
¡¡ºîÃæ¤Î¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÇ®¤òµÛ¤¤¾å¤²¤Æ¤µ¤é¤ËÇ³¤¨¾å¤¬¤ë¡Ø¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥É¥ëÞø¡Ù¡£ÍÍ¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤«¤éÆÏ¤±¤é¤ì¤ë°¦¤Ç¡¢²ç¤ò»ý¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Ïº£Æü¤âÞø¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á·ëÍýÇµ¡Ë