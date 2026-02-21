NMB48¡¦¿·¥¨ー¥¹Ë§²ìÎé¡¢½é¿åÃå¥·ー¥ó¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î½é¼Ì¿¿½¸È¯Çä¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¥é¥ó¥¸¥§¥êー¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ãー¥¸¤Î¥«¥Ã¥È¡©
¡¡NMB48¤ÎË§²ìÎé¤¬2·î21ÆüSHIBUYA TSUTAYA¤Ë¤Æ¡¢1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Ý¤ó¤Ã¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤ÎÈ¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛË§²ìÎé¡¢Âç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤Éº¤¦¹õ¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì
¡¡ËÜºî¤ÏNMB48¤Î¿·¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡È¤ì¤¤¤Ý¤ó¡ÉË§²ìÎé¤Î½é¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡£¡Ö1st¼Ì¿¿½¸¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤Êµ¡²ñ¤Þ¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦½é¿åÃå¡¢½é¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥·ー¥ó¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î°ÕÍßºî¤Ç¡¢º£¤·¤«»£¤ì¤Ê¤¤19ºÐ¤Î¿ð¡¹¤·¤¤½Ö´Ö¤ò¼ý¤á¤¿1ºý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤ÏÂç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤Éº¤¦¹õ¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐÃÅ¡£¡Ö¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï²ÃÆþ¤·¤¿»þ¤«¤é¤Î°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÌ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËNMB48¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤â¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÆ°¤ò¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¹Ô¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯°§»¢¡£
¡¡¼Ì¿¿½¸¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö19ºÐ¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î»ä¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê»Ñ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢½é¤á¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤É½¾ð¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£½é¿åÃå¡¦½é¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Öº£¤Þ¤ÇNMB48¤ÎÀèÇÚ¥á¥ó¥Ðー¤µ¤ó¤È¤«¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤ÆÆ´¤ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ä©Àï¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Ì¿¿½¸¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»ä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Çº£²óÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤Ë¥¸¥ãー¥¸¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¤³¤ÎÃæ¤¬¼Â¤Ï¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤¬¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤«¤é¤³¤½½Ð¤»¤ë½é¡¹¤·¤¤É½¾ð¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤É¤±¤Ê¤¤É½¾ð¤¬º£¤Î»ä¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈµÇ°¤¹¤Ù¤¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤Çµ¤¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Ç¤Î¡¢·ë¹½¿©»öÀ©¸Â¤ò¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ë´Å¤¤À³Ê¤Ç¡¢»£±Æ¤Î1½µ´ÖÁ°¤«¤é¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤éÁ°Æü¤ÎÌë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á°Æü¤ÎÌë¤â¹µ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£·ë¶É²¿¤â¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»£±Æ¤ËË¾¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤âµÕ¤Ë¤½¤ì¤¬¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤µ¤ó¤È¤«¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤È¤«¤Ëºî¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Ê¤¤»Ñ¤¬À¨¤¯ÎÉ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Ë´Å¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿²Æì¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²Æì¤ËÃå¤¤¤ÆÄ¾¤°¤Ë¥µー¥¿ー¥¢¥ó¥À¥®ー¤ò¿©¤Ù¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¹¤®¤Æ¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ»£±Æ¤Î3Æü´Ö¤Ç30¸Ä¤Û¤É¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÇÂçºå¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤Ê¤ó¤«¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó°¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¤½¤Î¥µー¥¿ー¥¢¥ó¥À¥®ー¤Î¤»¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤Ç¤â¿©¤ÙÊª¤¬¤¹¤´¤¤ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡3·î¤Ç20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëË§²ì¡£20ºÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ç²È¤Î·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ã¤Æ¡£º£¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¾µÁ¤Ç²¿¤«·ÀÌó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¿¤«·ÀÌó¤È¤«¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤ä¤¾¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò²ÈÂ²¤È¤«¤Ë¼«Ëý¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤ÎÃæ¤Ç¤â¸åÇÚ¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿ÀèÇÚ¥á¥ó¥Ðー¤¬ËÜÅö¤ËÂô»³Â´¶È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â20ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢1¸ÄÂç¿Í¤ËÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥°¥ëー¥×¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÍê¤â¤·¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡16ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢¤ï¤º¤«¿ôÇ¯¤ÇNMB¤Î¥¨ー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿Ë§²ì¡£¥¨ー¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤Ï¾ï¤Ë¡È¿´¤Ë´¶¼Õ¤ÎÆóÊ¸»ú¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢NMB48¤Î¥À¥ó¥¹¤ÎÀèÀ¸¤¬¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ü´Ö¤Ë¡¢9´üÀ¸¤Ï¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë¹ï¤ó¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òºÇ½é¤ËÅÁ¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÀäÂÐ¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤¦¡£
¡¡NMB48¤Ç¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀèÇÚ¥á¥ó¥Ðー¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢Ë§²ì¼«¿È¤â¡Öº£¤Þ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Êý¤¬Âô»³Â´¶È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£NMB48¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¶¯¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤¬¤½¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ç¿·¤·¤¤´õË¾¤Î¸÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥°¥é¥Ó¥¢¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿½¸¤Ë¤¢¤¶¤È¤µ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦Ë§²ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤¢¤¶¤È¤µ¤È¤Ï¡Ö¤Ä¤¤ÌÜ¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¥¥å¥ó¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Öº£¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¤ò¸«¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼çÄ¥¤¬·ã¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ì¤¤¤Ý¤ó¤¤¤¤¤ä¤ó¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡¦¼èºà¡¦¼Ì¿¿=ËÜ ¼ê¡Ë