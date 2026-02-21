»§Ëà¤ª¤¤¤É¤ó¥êー¥°³«Ëë¡¡³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿Ìîµå¤Î¸òÎ®Àï¡¡¸©Æâ³°¤Î65¥Áー¥à¤¬»²²Ã
¡¡Âç³ØÀ¸¡¢¼Ò²ñ¿Í¡¢¥×¥í¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿Ìîµå¤Î¸òÎ®Àï¡Ö»§Ëà¤ª¤¤¤É¤ó¥êー¥°¡×¤¬³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¿³È½¡Ë
¡Ö¥×¥ì¥¤¥Üー¥ë¡×
¡¡Âç³ØÀ¸¡¢¼Ò²ñ¿Í¡¢¥×¥í¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿Ìîµå¤Î¸òÎ®Àï¡Ö»§Ëà¤ª¤¤¤É¤ó¥êー¥°¡×¡£¸©Æâ³°¤Î·×65¥Áー¥à¤¬»²²Ã¤·¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤ä°¨ÎÉ»Ô¤Ê¤É9¤Ä¤Î»Ô¡¢11¤Îµå¾ì¤Ç»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ìÌµÎÁ¤Ç´ÑÀï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Óー¥é¥¤¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñー¥¯°¨ÎÉÌîµå¾ì¤Ç¤Ï¼Ò²ñ¿Í¥Áー¥à¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÈÌÀ¼£°ÂÅÄ¤¬ÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬1ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»§Ëà¤ª¤¤¤É¤ó¥êー¥°¡¦¾®±ò·ò°ì ¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¡Ë
¡Ö¸©Ì±¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡Ê»î¹ç¤ò¡Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¤¤¤¤¥×¥ìー¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ìîµå¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Ìîµå¤ò»Ï¤á¤ë»Ò¤¬Áý¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡Ö»§Ëà¤ª¤¤¤É¤ó¥êー¥°¡×¤Ï3·î8Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£