◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート 女子1500m(大会15日目/現地20日)

6位で今大会最後のレースを終えた郄木美帆選手が率直な気持ちを語りました。

郄木選手はレース後のインタビューで「この結果を受け入れている自分もいるのも素直な気持ち」と心境を明かします。

その後10秒以上言葉を探した郄木選手。そして「今までたくさん悩んできたが、スタートラインに立ったときは『行くだけだ』という強い気持ちで、迷わず1歩目を踏み出せた。過去2大会と違いそこだけはよかった」と、1500mによいメンタルで臨めたと語りました。

レース序盤は金メダルまで届く位置にいたものの、最後に失速しての6位。この結果に「この数年間の1500mを思い返してみても、最後の失速は自分の積み上げてきたものや実力が表れたものと受け止めている」と振り返ります。

メダリスト会見では「1500mがあったからどんなにしんどくてもやってこられた」と語っていた郄木選手。その目標としていた競技を終え「1500mがあったからここまで来られたところもあるし、1500mがあったから心が折れそうだったところも。そういった4年間だったと感じている」とここまでの歩みを思い返しました。

最後に今後について質問が飛ぶと「特に何も考えていない。とりあえず世界選手権がある」と話し、4年後についての明言は避けました。