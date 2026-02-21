¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É°ãË¡È½ÃÇ¤Ç¡ÖÂ®¤ä¤«¤Ë¼è¤ê¤ä¤á¡× Âå¤ï¤ê¤ËÁ´À¤³¦¤Ë10¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇÈ¯Æ°¤Ø¡¡´ØÀÇ´ÔÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ¹âºÛ¤ÏÌÀ³Î¤Ë¤»¤º
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÂçÈ¾¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬È¯Æ°¤·¤¿¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ãË¡¤À¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¿·¤¿¤Ë¡¢Á´À¤³¦¤òÂÐ¾Ý¤Ë10¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤Ï20Æü¡¢¡Ö¹ñºÝ¶ÛµÞ·ÐºÑ¸¢¸ÂË¡¡×¤òº¬µò¤Ë´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¸¢¸Â¤ÏÂçÅýÎÎ¤Ë¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ãË¡¤À¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ê¤É¤ÎÄ§¼ýºÑ¤ß¤Î³Û¤ÏµîÇ¯12·î¤Þ¤Ç¤Î»þÅÀ¤Ç1300²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¹âºÛ¤ÏÄ§¼ýºÑ¤ß¤Î´ØÀÇ¤ò´ÔÉÕ¤¹¤Ù¤¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖºÇ¹âºÛ¤Ë¤è¤ë´ØÀÇ¤ÎÈ½·è¤Ï¿¼¤¯¼ºË¾¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ºÇ¹âºÛ¤ÎÆÃÄê¤ÎÈ½»ö¤òÃÑ¤º¤«¤·¤¯»×¤¦¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï²ñ¸«¤ÇºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½»ö¤ò¶¯¤¯ÈãÈ½¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÄ§¼ý¤òÂ®¤ä¤«¤Ë¼è¤ê¤ä¤á¤ë¡×ÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¡¢ÆüËÜ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¤Î²ÝÀÇ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ê¤É¤ÎÂåÂØºö¤È¤·¤Æ¡¢Á´À¤³¦¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿10¡ó¤Î´ØÀÇ¤òÈ¯Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê´ØÀÇ¤Ï¡¢24Æü¤«¤é150Æü´Ö¡¢Í¸ú¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢´ë¶È¶ÈÀÓ¤Î²þÁ±¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ê¤É¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Î³ô²Á¤Ï¤³¤ÎÆü200¥É¥ë°Ê¾å¡¢ÃÍ¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÀìÌç²È¤Ï¿·¤¿¤Ê´ØÀÇ¤ÎÆ³Æþ¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÂÐ±þ¤Ïº£¸å¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
SMBCÆü¶½¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥º¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¡ÈøÈ«Ì¤µ± »á
¡Ö³Æ¹ñ¤ÎÍ¢½Ð´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·¤·¤¯´ØÀÇ¤¬¤«¤±¤é¤ì¡¢Àè¹Ô¤¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Æ¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÀìÌç²È¤ÏÀè¹Ô¤¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
´Ý¹È¥ï¥·¥ó¥È¥ó»öÌ³½êÄ¹¡¡°æ¾åÍ´²ð »á
¡Ö¡ÊÊÌ¤Î¡ËË¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¯´ØÀÇ¤âºÛÈ½½ê¤Ç¡Ê¹çË¡À¤¬¡ËÁè¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×