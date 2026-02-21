¡Ú¤¢¤¹¤ÎÅ·µ¤¡Û¤¤ç¤¦¤è¤êÃÈ¤«¤¯20¡îÁ°¸å¤Ë¡¡ÅìÆüËÜ¤ÏÀ²¤ì À¾ÆüËÜ¤Ï±«¤¬¹ß¤ë¤È¤³¤í¤â ÍîÍë¤ËÃí°Õ
´ØÅì¤«¤éËÌ¤ÎÃÏ°è¤Ï¡¢°ìÆü¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶å½£ÆîÉô¤ä»Í¹ñÃÏÊý¤Ç¤Ï¸áÁ°¤«¤é¡¢¶áµ¦¡¦Ãæ¹ñÃÏÊý¤Ï¸á¸å¤«¤é±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤¹¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤Ï¡¢¤¢¤¹¤«¤é·îÍËÆü¤Ë¤«¤±¤ÆÍîÍë¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤¹¤Îµ¤²¹¤Ç¤¹¡£¤¤ç¤¦¤è¤ê¤µ¤é¤Ëµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆüÃæ¡¢ÅìÆüËÜ¡¦À¾ÆüËÜ¤Ï20¡îÁ°¸å¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÆüËÜ¤â15¡îÄøÅÙ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢4·î¤«¤é5·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤È¡¢½é²Æ¤Î¤è¤¦¤ÊÍÛµ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤¢¤¹¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡Û
»¥ËÚ¡¡¡§£¹¡î¡¡¶üÏ©¡§£µ¡î
ÀÄ¿¹¡¡¡§£±£´¡î¡¡À¹²¬¡§£±£´¡î
ÀçÂæ¡¡¡§£±£´¡î¡¡¿·³ã¡§£±£¸¡î
Ä¹Ìî¡¡¡§£±£·¡î¡¡¶âÂô¡§£²£°¡î
Ì¾¸Å²°¡§£±£¸¡î¡¡Åìµþ¡§£±£·¡î
Âçºå¡¡¡§£²£°¡î¡¡²¬»³¡§£²£°¡î
¹Åç¡¡¡§£±£¹¡î¡¡¾¾¹¾¡§£²£²¡î
¹âÃÎ¡¡¡§£±£¸¡î¡¡Ê¡²¬¡§£²£²¡î
¼¯»ùÅç¡§£²£±¡î¡¡ÆáÇÆ¡§£²£´¡î
½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤¹¡£·îÍËÆü¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ¤Ï¼¡Âè¤ËÅ·µ¤²óÉü¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åì³¤¤äÅìÆüËÜ¡¦ËÌÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Þ¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½µÌÀ¤±²ÐÍËÆü°Ê¹ß¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤°¤º¤Ä¤¤¤¿Å·µ¤¤¬Â³¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£