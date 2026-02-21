DeNA¤Î¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¡¦µÜ²¼Ä«ÍÛ¡¡¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç¹Åç¤È¤Î21ÆüOPÀï½Ð¾ì¤ò¸«Á÷¤ê
¡¡DeNA¤Î¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¡¦µÜ²¼Ä«ÍÛÆâÌî¼ê¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¡¢»²²ÃÍ½Äê¤À¤Ã¤¿21Æü¤Î¹Åç¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Êµ¹ÌîÏÑ¡Ë¤Î½Ð¾ì¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤¿¡£ÁêÀî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÌµÍý¤·¤Æ½Ð¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥Õ¥¡¡¼¥à¤Çºî¤êÄ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹ÂÇÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î±¦ÂÇ¤Á¤ÎÂç·¿Í··â¼ê¡£2·³¥¥ã¥ó¥×¡Ê²Å¼êÇ¼¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢13Æü¤Î²ÆìÅÅÎÏ¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¤Ï¡È¥×¥í1¹æ¡É¤È¤Ê¤ëËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÇ½ÎÏ¤ÎÊÒ¤ê¤ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ÅöÌÌ¤Ï²óÉü¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£