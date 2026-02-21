°ìÂÁá¤¤½Õ¤ÎË¬¤ì¡Ö¤«¤Ä¤¦¤é¥Ó¥Ã¥°¤Ò¤Êº×¤ê¡×
¡¡3·î3Æü¤òÁ°¤Ë¡¢´ØÅìºÇÂçµé¤Î¤Ò¤Êº×¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÀéÍÕ¸©¾¡±º»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç23²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¤«¤Ä¤¦¤é¥Ó¥Ã¥°¤Ò¤Êº×¤ê¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é´óÂ£¤µ¤ì¤¿¤ª¤è¤½2Ëü5ÀéÂÎ¤Î¤Ò¤Ê¿Í·Á¤¬»ÔÆâ¤Ë¾þ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È°ìÈÖ¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È±ó¸«Ì¨¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ËèÄ«¡¢¤Ò¤ÊÃÅ¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿60ÃÊ¤¢¤ëÀÐÃÊ¤Ë¤Ò¤Ê¿Í·Á¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤è¤½1800ÂÎ¤òÁ°¤Ë¡¢Ë¬¤ì¤¿´Ñ¸÷µÒ¤Ï¿Í·Á¤ÎÉ½¾ð¤ä°áÁõ¤òÄ¯¤á¤¿¤ê¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Æ»Ò3¿Í¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÀ¨¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¢¡¢°µ´¬¡Äºù¤âºé¤¤¤Æ¤Æ¤¤¤¤¤Î¸«¤»¤é¤ì¤¿¤Í¡¢Ì¼¤Ë¡×
¡¡¾¡±º»ÔÆâ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¤ª»û¤ä¸òº¹ÅÀ¤Ê¤É»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ò¤Ê¿Í·Á¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢3·î3Æü¤Þ¤Ç¤Ò¤Êº×¤ê°ì¿§¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë