¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Ç®Æ®¤â¡¡²£ÉÍ¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼¡¢£²¼ï¤Î¥«¡¼¥ê¥ó¥°ÂÎ¸³
¡¡¡ÖÉ¹¾å¤Î¥Á¥§¥¹¡×¤È¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¡Ö¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬£²£±¡¢£²£²¤ÎÎ¾Æü¡¢²£ÉÍ¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼¡Ê²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò´ð¤Ë¹Ô¤¦£²¼ïÎà¤Î¥²¡¼¥à¤òÍÑ°Õ¡£Íè¾ì¼Ô¤Ï¡¢Ï¢ÆüÇ®Àï¤¬Â³¤¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¡¢Ç®¤¤¡ÈÆ®¤¤¡É¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡£¶·î£·Æü¤«¤é£±£´Æü¤Þ¤Ç²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£É¡ÊÆ±»ÔÃæ¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÆüËÜ¥«¡¼¥ê¥ó¥°Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤òµÇ°¤·¤¿¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¥«¡¼¥ê¥ó¥°¶¨²ñ¤¬´ë²è¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼£±³¬¤Î¡Ö¥µ¥«¥¿¤Î¥¿¥Í¡¡¥¬¡¼¥Ç¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ê£±¡ËÉ¹¤Î¥ê¥ó¥¯¡Ê¥·¡¼¥È¡Ë¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥Þ¥Ã¥È¤òÉß¤¡¢Ìó£±£°¥á¡¼¥È¥ëÀè¤Î±ß¤ÎÃæ¿´¡Ê¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤òÌÜ³Ý¤±¤Æ¡¢¥í¡¼¥é¡¼ÉÕ¤¤Î¡È¥¹¥È¡¼¥ó¡É¤òÅê¤²¤ë¥²¡¼¥à¡Ê£²¡ËÂî¾å¤Ç¹Ô¤¦¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¡Ý¤Î£²¼ïÎà¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤âÄ©Àï¤·¤¿²ÅÍÛ¥ì¥¢¥ó¥É¥íÎ°·¯¡Ê£¹¡Ë¡á²£ÉÍ»Ô¿ÀÆàÀî¶è¡á¤Ï¡Ö¡Ê¥Ï¥¦¥¹¤Ë¡ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¡¢ÎÏ¤ò²Ã¸º¤·¤ÆÅê¤²¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤¬¤ê¡¢Éã¿Æ¤È°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤ÀÉÛ»Ü¾æ·¯¡Ê£´¡Ë¤Ï¡ÖÀÖ¤¤´Ý¡Ê¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Þ¤Ç¡Ê¥¹¥È¡¼¥ó¤¬¡ËÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£