¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡ÛÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏºÎ¥Ã¦¤Ç´üÂÔ¤ÎÂçË¤¸õÊä¡¦Í±òÄ¾µ±¤¬£±·³¹çÎ®¡¡¡ÖºÇ½é¤Î»ÏÆ°¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤éÉé¤±¡×»³ºêÉðÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤«¤é¤Î¶â¸À¶»¤Ë²÷²»Ï¢È¯
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÍ±òÄ¾µ±ÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢£±·³Ì¾¸î¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£´üÂÔ¤âÂç¤¤¤ÂçË¤¸õÊä¤À¤¬¡¢ºòÇ¯£±£°·î¤Ë±¦Éª¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¼ê½Ñ¡£¥¥ã¥ó¥×½øÈ×¤Ï¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀïÄ¾Á°¤Ç¤Î¾º³Ê¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£»³ºêÉð»ÊÎ×»þ¥³¡¼¥Á¡Ê£µ£·¡Ë¤Î¶â¸À¤â¶»¤Ë¡¢½é¤Î³«Ëë£±·³¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡´üÂÔ¤ÎÂçË¤¸õÊä¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥×ºÇ½ªÈ×¤Ë£±·³¹çÎ®¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºîÀïÂÇ·â¤Ç¤Ï¡¢Í·¥´¥í¤Ç»°ÎÝÁö¼Ô¤ò¤«¤¨¤¹¥µ¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Í±ò¤Ï±Ô¤¤¥»¥ó¥¿¡¼ÊÖ¤·¡£¤ä¤êÄ¾¤·¤Ç¤âºÆ¤ÓÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£³ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¥´¥í¤Ç»°Í·´Ö¤òÇË¤ë¤È¡¢¸«¼é¤Ã¤¿¿·¾±´ÆÆÄ¤âÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£À¶µÜ¹¬¤¬±¦Éª¸Î¾ã¤ÇÎ¥Ã¦¡£¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç¤â¥µ¡¼¥É¤Ç¤â¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¾¡¤Á¼è¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤³¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÃ¥¼è¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á¤â¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ºòÇ¯£±£°·î¤Ë±¦Éª¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡Ö¼ê½ÑÌÀ¤±¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ºÇ½é¤ÎÊý¤Ï¾õÂÖ¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ù¡¹¤ËµîÇ¯¤°¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¾Ç¤é¤º¾õÂÖ¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢Àï¤¨¤ë²¼ÃÏ¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Î×»þ¥³¡¼¥Á¤Î¶â¸À¤ò¶»¤Ë¡¢Îý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Î£±£°¡Á£±£²Æü¤Ë¡¢ÄÌ»»£´£°£³È¯¤Î»³ºêÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤¬»²²Ã¡£Í±ò¤â£±·³¤ËÎý½¬»²²Ã¤·¡¢»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥à´ü´Ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£»³ºê¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢ºÇ½é¤Î»ÏÆ°¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤éÉé¤±¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤â°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¸«¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡È´Ö¡É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ì¤ë¤è¤¦¡¢»ÏÆ°¤òÁá¤á¤ë·Á¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤ÎÈ¯°Æ¤â¤¢¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ï³°Ìî¥°¥é¥Ö¤â»ý»²¡£¹ñÆ¬¤Ç¤ÏÂÇ·âÎý½¬Ãæ¤Ë³°Ìî¼éÈ÷¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇÄã¸Â¤Î½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¤Ï£±£¸È¯¤Ç¥¤¡¼¥¹¥¿¥óËÜÎÝÂÇ²¦¡££±·³¤Ç¤Ï¥×¥í½é°ÂÂÇ¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ÈôÌö¤ò´ü¤¹¥×¥í£µÇ¯ÌÜ¡£¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¥ª¡¼¥×¥óÀï¤¬»Ï¤Þ¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡£·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£»Ø´ø´±¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤à¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£¡Ê»³¸ý¡¡ÂÙ»Ë¡Ë