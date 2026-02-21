¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¢³«ËëÅê¼êÉ®Æ¬¸õÊä¡¦»³ºê°Ë¿¥¤Î¹¥Åê¤Ë¡ÖËÜ¿Í¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡µð¿Í£±¡½£³¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£²£±Æü¡¦ÆáÇÆ¡Ë¡¡
¡¡µð¿Í¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀï¤Ç»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯¡££²²ó£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Þ¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³£²¥±¥¿¾¡Íø¤Î±¦ÏÓ¤Ï³«ËëÅê¼ê¤ÎÉ®Æ¬¸õÊä¡£½çÄ´¤ÊÄ´À°¤Ö¤ê¤ò·ë²Ì¤Ç¼¨¤·¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ËÜ¿Í¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£±·î¤Î¥ª¥Õ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¡Ö°Ë¿¥¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»³ºê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¡ÖÂÎÄ´¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥ó¥×¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢»³ºê¤¬ÍèÇ¯³«Ëë¤ÇÅê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´õË¾¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£