¡Ú¶¨¶È¡Û¹âÎð²½¿Ê¤à»³´ÖÃÏÇÀ²È¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤ØŽ¢JAŽ£¤ÈŽ¢¥³¥á¥êŽ£Ï¢·È¤·¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¥¹¥¿ー¥È(ÀÅ²¬Ž¥Àîº¬ËÜÄ®)
»³´ÖÃÏ¤ÎÇÀ²È¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¡¢¡ÖJA¡×¤È¡Ö¥³¥á¥ê¡×¤¬Ï¢·È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢ÀÅ²¬Ž¥Àîº¬ÃÏ¶è¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¡ÖJAÂç°æÀî¡×¤¬°·¤¦ÈîÎÁ¤äÇÀÌô¤Ê¤É¤ÎÇÀ¶È´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ò¡¢Àîº¬ËÜÄ®Æâ¤Î¡Ö¥³¥á¥ê¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à»³´ÖÃÏ¤ÎÇÀ²È¤ÎÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤ë»î¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥³¥á¥ê ¥Ïー¥É¡õ¥°¥êー¥óÀîº¬ËÜÄ®Å¹¡×¤Ç¤Ï¡¢18Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬¥Æー¥×¥«¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¶¨¶È¤Î¥¹¥¿ー¥È¤ò½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ê¤¬JA¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤Î¤ÏÁ´¹ñ¤Ç7ÁÈ¹çÌÜ¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£