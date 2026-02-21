¥«¥Ê¥ÀÍð¼ÍÈÈ¡¢AI¤È»öÁ°¤Ë²ñÏÃ¡¡¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¸¡Æ¤
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¥«¥Ê¥ÀÀ¾Éô¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥³¥í¥ó¥Ó¥¢½£¤Î³Ø¹»¤Ê¤É¤Ç8¿Í¤¬»àË´¤·¤¿½ÆÍð¼Í»ö·ï¤Ç¡¢ºòÇ¯6·î¤ËÍÆµ¿¼Ô¤Î½÷¡Ê18¡Ë¤¬ÂÐÏÃ·¿¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¡×¤È½Æ·â¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ñÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤òÊÆ¥ª¡¼¥×¥óAI¤¬ÇÄ°®¤·¡¢¥«¥Ê¥À·Ù»¡¤Ø¤ÎÄÌÊó¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ»æ¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Ê¤É¤¬20ÆüÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥óAI·Ð±Ä¿Ø¤Ï¡¢²ñÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤¬ÄÌÊó´ð½à¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤ÆÄÌÊó¤ò¸«Á÷¤ê¡¢½÷¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄä»ß¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»ö·ï¤Ïº£·î10Æü¤ËÆ±½£¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¥ê¥Ã¥¸¤ÇÈ¯À¸¡£½÷¤¬¼«Âð¤Ç²ÈÂ²2¿Í¤ò¼Í»¦¸å¡¢³Ø¹»¤Ç¶µ»Õ¤ÈÀ¸ÅÌ·×6¿Í¤ò»¦³²¤·¡¢¼«»¦¤·¤¿¡£