¡Ú2·î21Æü¤ÎB2»î¹ç·ë²Ì¡Û¥¬ー¥êー¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñー¤Ç´ä¼ê¤¬²£ÉÍEX¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¡ÄÅìÀ¾¼ó°ÌÂÐ·è¤Ï¥Ûー¥à¤Î¿®½£¤¬À©¤¹
¡¡2·î21Æü¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¡Ø¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025－26 SEASON¡ÙB2¥êー¥°ÀïÂè21Àá¤Î7»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÅìÃÏ¶è5°Ì¤Î´ä¼ê¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥ë¥º¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¤Î²£ÉÍÉðÆ»´Û¤ÇÆ±3°Ì¤Î²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤È·ãÆÍ¤·¤¿¡£Âè3¥¯¥©ー¥¿ー½ªÎ»»þ¤Ë64－50¤È´ä¼ê¤¬¥êー¥É¤ËÀ®¸ù¤·¡¢ºÇ½ª¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤Ï²£ÉÍEX¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¹¶Àª¤ËÂç¤¤¯¶ì¤·¤à¤â¡¢¥Î¥¢¡¦¥¬ー¥êー¤¬ÃÍÀé¶â¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñー¤ÇµÕÅ¾¤Ïµö¤µ¤º¡£´ä¼ê¤¬Á°Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè1Àï¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ï¢ÇÔ¿ô¤ò¡Ö4¡×¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÆÃÏ¶è¤Î¼ó°Ì¤¬·ãÆÍ¤·¤¿¿®½£¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¡ÊÅì¡Ë¤È¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹¡ÊÀ¾¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ûー¥à¤Î¿®½£¤¬Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¡£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¡¦¥Á¥ç¥ë¤¬¹ë²÷¤ÊÏ¢Â³¥À¥ó¥¯¤Ç¥Ú¥¤¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤ò¹Ó¤é¤·¡¢»î¹ç»þ´Ö»Ä¤ê2Ê¬¤òÀÚ¤Ã¤Æ¥¢¥¡¦¥Á¥§¥ó¥Ðー¥¹¤¬»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë3¥Ý¥¤¥ó¥È¤òßÚÎö¡£¿®½£¤¬ÅìÀ¾¼ó°ÌÂÐ·è¤ÎÂè1Àï¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡À¾ÃÏ¶è5°Ì¤ÎÊ¡²¬¤Ï¡¢¥¢¥¦¥§ー¤ÇÆ±3°Ì¤Î¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾¤ò½ª¤¨¤ÆÊ¡²¬¤¬10ÅÀ¥êー¥É¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¤Ç¤â¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¦¥Ã¥É¥Ù¥êー¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñー¤Ê¤É¤Ç¥ê¥º¥à¤òÊø¤µ¤º¡£´í¤Ê¤²¤Ê¤¤»î¹ç±¿¤Ó¤ò¸«¤»¡¢92－76¤ÇÊ¡²¬¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¡¢Ê¡°æ¥Ö¥íー¥¦¥£¥ó¥º¡¢Ê¡Åç¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ü¥ó¥º¡¢·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º¤¬ÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2·î21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿B2»î¹ç·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡¢£2·î21Æü¤ÎB2»î¹ç·ë²Ì
²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹ 78－82 ´ä¼ê¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥ë¥º
¿®½£¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º 76－65 ¿À¸Í¥¹¥Èー¥¯¥¹
ÀÄ¿¹¥ï¥Ã¥Ä 58－68 ¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬
»³·Á¥ï¥¤¥ô¥¡¥ó¥º 73－101 Ê¡°æ¥Ö¥íー¥¦¥£¥ó¥º
Ê¡Åç¥Õ¥¡¥¤¥äー¥Ü¥ó¥º 95－59 ¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉ
°¦É²¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¹ 74－91 ·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥º
¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º 76－92 ¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡ーÊ¡²¬
¡ÚÆ°²è¡Û´ä¼êvs²£ÉÍEX¤ÎÂè2Àï¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡ª