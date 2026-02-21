ºê»³Áó»Ö¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øgood life, good people¡Ù¥ê¥êー¥¹¡¡¥²¥¹¥È·Þ¤¨¤¿¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤â
¡¡ºê»³Áó»Ö¤¬¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øgood life, good people¡Ù¤ò4·î15Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢2Ç¯8¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë4ËçÌÜ¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡£TV¥¢¥Ë¥á¡ØSANDA¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤ÇPASTASTA¤Îkabanagu¡¢yuigot¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥áー¥«ー¤Îkosamega¤ÈÀ©ºî¤·¤¿¡Ö¥À¥¤¥¢¥êー¡×¤ä¡¢Ýî¤ß¤ï¤¿¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤È²Î»ì¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØÀÄ¤Î¥ß¥Ö¥í -¶ÜÂô°Å»¦ÊÔ-¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¡ÖË¢Ë÷¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«¿È¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ëÃÆ¤¸ì¤ê¤Ê¤É¤ò¼ýÏ¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¸ÄÀÅª¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤È¤Î¶¦ºî¤â¼ýÏ¿Í½Äê¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¤Ë¼«Í³¤Ë²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¼«¿È¤Î22ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃÆ¤¸ì¤ê¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò´°Á´¼ýÏ¿¡£¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ä¡¢Ì¤È¯É½¶Ê¤Ê¤É¤âÈäÏª¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤Î±ßÈ×²½¤È¤Ê¤ë¡£CD¤ÏÁá´üÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«ºÅ·èÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Pre-Add¡¿Pre-Save¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Åìµþ Spotify O-EAST¤Ë¤Æ¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øgood life, good people¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿Æ±Ì¾¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤ä¡¢ºê»³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤³Ú¶Ê¤Î¿ô¡¹¤òÈäÏªÍ½Äê¤À¡£¥é¥¤¥ÖÅöÆü¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤¬Â¿¿ô½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥²¥¹¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï²ñ¾ìÁ°Êý¤Ë»ØÄêÀÊ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Øºê»³¿²ÊÖ¤ê¤ÎÅò¡Ù²ñ°÷¤«¤Ä¡¢ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÄÌ¾ïÈ×¤òSony Music Shop¤Ë¤ÆÁá´üÍ½Ìó¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¸þ¤±¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦ºê»³Áó»Ö¡¡¥³¥á¥ó¥È
―µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤Îº®ÆÙ¤¬Éº¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Îº®ÆÙ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¼è¤ê´¬¤¯½ÐÍè»ö¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤«¤é¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë½ÐÍè»ö¡¢¤½¤ì¤òÒòÓð¤¹¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤ºÆ¬¤ÎÃæ¤Ç×Ç×Ó¤·Â³¤±¤¿¤â¤Î¤òÁí¾Î¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÉÆÈ¤Ê»þÄøÁêÂÐ¤·¡¢½¬´·¤ÎÍÍ¤Ë¤½¤Îº®ÆÙ¤Îº¬¤òÃµ¤êÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¹¬Ê¡¤Ê»ö¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¤ÏÍ§¿Í¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢ÒòÓð½ÐÍè¤Ê¤¤´¶¾ð¤òÏÃ¤·¹ç¤¦»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢³Ú¶Ê·²¤Ï¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿´¶¿¨¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡·Á¤Ë¤Ç¤¤¿»ö¤Ëº£¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¾¯¤·¤Ç¤âÄ°¤¤¤ÆÄº¤±¤Æ¡¢´Ø¿´Äº¤±¤¿¤Ê¤é¤³¤Î¾å¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
―¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÈÆ±Ì¾¤Î¥é¥¤¥Ö¤â³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡µ×Êý¿¶¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¶Ê¡¢ÀÎ¤Î¶Ê´Þ¤á¡¢»¨Â¿¤Ë±éÁÕ¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤è¤ê¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
