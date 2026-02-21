Ä¹ºê¤¬Ì¾¸Å²°¤ò3È¯·âÇË¤Çº£µ¨½éÇòÀ±! ¥Á¥¢¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê&¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¤¬²ÃÆþ¸å½é¥´¡¼¥ë
[2.21 J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°WESTÂè3Àá Ì¾¸Å²° 1-3 Ä¹ºê ËÅÄ¥¹]
¡¡J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°WESTÂè3Àá¤¬21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢10°ÌV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç3°ÌÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ë3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£º£µ¨½éÇòÀ±¤òµó¤²¡¢³«Ëë¤«¤é¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò2¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£Ì¾¸Å²°¤Ïº£µ¨½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¡¢³«Ëë3Ï¢¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹ºê¤¬¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸åÈ¾13Ê¬¡£FW¥Á¥¢¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°Ãæ±û¤ÇMF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¡¢º¸¤ËÎ®¤ì¤Ê¤¬¤éº¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¡£º£µ¨Ìµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿Ì¾¸Å²°¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¡¢²ÃÆþ¸å½éÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾34Ê¬¤Ë¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°Ãæ±û¤ÎMF¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¤â¤é¤¤¡¢±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ë±¦¤ËÄÀ¤á¤ë¡£¤³¤Á¤é¤â²ÃÆþ¸å½éÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à4Ê¬¡¢MFÀõÌîÍºÌé¤Îº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤Ç1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î2Ê¬¸å¤ËM¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤«¤éN¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥À¥á²¡¤·ÃÆ¤òÃ¥¼è¡£3-1¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿Ä¹ºê¤¬J1Éüµ¢¸å½é¤Î¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°WESTÂè3Àá¤¬21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢10°ÌV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç3°ÌÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ë3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£º£µ¨½éÇòÀ±¤òµó¤²¡¢³«Ëë¤«¤é¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò2¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£Ì¾¸Å²°¤Ïº£µ¨½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¡¢³«Ëë3Ï¢¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹ºê¤¬¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸åÈ¾13Ê¬¡£FW¥Á¥¢¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°Ãæ±û¤ÇMF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¡¢º¸¤ËÎ®¤ì¤Ê¤¬¤éº¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¡£º£µ¨Ìµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿Ì¾¸Å²°¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¡¢²ÃÆþ¸å½éÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à4Ê¬¡¢MFÀõÌîÍºÌé¤Îº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤Ç1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î2Ê¬¸å¤ËM¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤«¤éN¡¦¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥À¥á²¡¤·ÃÆ¤òÃ¥¼è¡£3-1¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿Ä¹ºê¤¬J1Éüµ¢¸å½é¤Î¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£