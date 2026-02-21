¡ÚJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° WESTÂè3Àá¡Û(¥¢¥¤¥¹¥¿)

À¶¿å 1-0(Á°È¾0-0)¿À¸Í

<ÆÀÅÀ¼Ô>

[À¶]¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó(55Ê¬)

<Âà¾ì>

[¿À]»³ÀîÅ¯»Ë(19Ê¬)

<·Ù¹ð>

[À¶]Æü¹â²ÚÅÎ(25Ê¬)¡¢µÈÅÄË­(74Ê¬)¡¢¹â¶¶Íø¼ù(89Ê¬)

[¿À]°æ¼ê¸ýÍÛ²ð(31Ê¬)¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¥ì¥ë(76Ê¬)

¼ç¿³:¾®²°¹¬±É

¨¦¿À¸Í¤Ï¥­¥ã¥×¥Æ¥óÂà¾ì¤ËMF¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥­Éé½ý¤Ç9¿Í¤Ë¡Ä¿ôÅªÍ¥°Ì¤ÎÀ¶¿å¤¬FW¥ª¡¦¥»¥Õ¥óÉüµ¢ÃÆ¤Çº£µ¨½é¾¡Íø