ÅìµþV¤¬0-2¤«¤éÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤ÆPK¾¡¤Á! Ä®ÅÄ¤È¤Î¡ÈÅìµþ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡É¤òÀ©¤¹
[2.21 J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°EASTÂè3Àá ÅìµþV 2-2(PK4-3) Ä®ÅÄ Ì£¥¹¥¿]
¡¡¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤·ã¤·¤¤°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°EASTÂè3Àá¤¬21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¼ó°ÌÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤È3°ÌFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬ÂÐÀï¡£¥Û¡¼¥à¤ÎÅìµþV¤¬0-2¤«¤é½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¡¢PK4-3¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÌµÇÔ¤ÎÎ¾¥Á¡¼¥à¤¬·ãÆÍ¤·¤¿¡ÈÅìµþ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡É¡£Ä®ÅÄ¤Ï197cm¤Î¿·²ÃÆþFW¥¤¥§¥ó¥®¤ò¥ê¡¼¥°Àï¤Ç½é¤á¤Æ¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡17Æü¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È(ACLE)¤Ç2¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¹ñÀÒFW¤ÏÁ°È¾3Ê¬¡¢º¸Â¤Ç°§»¢Âå¤ï¤ê¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¡£¤·¤«¤·¡¢¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÅìµþV¤ÏÁ°È¾11Ê¬¤ËMF¾¾¶¶Í¥°Â¤¬Éé½ýÂà¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±12Ê¬¤ËMF¿·°æÍªÂÀ¤ò¶ÛµÞÅêÆþ¡£Æ±¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏDFÎÓ¾°µ±¤â²ø²æ¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤òÂà¤¡¢ÅìµþV¤Ï10¿Í¤ÇÁ°È¾¤òÂÑ¤¨¤¿¤Î¤Á¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÎÓ¤ÈDF°æ¾åÎµÂÀ¤ò¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¸åÈ¾24Ê¬¡£Ä®ÅÄ¤¬Å¨¿ØÃæ±û¤ä¤äº¸¤ÇFK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥¥Ã¥«¡¼¤ÎMFÁêÇÏÍ¦µª¤¬±¦Â¤ÇÄ¾ÀÜÁÀ¤¦¡£ÄãÃÆÆ»¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬2Ëç¤ÎÊÉ¤Î±¦ÏÆ¤òÈ´¤±¡¢¶Ê¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ëº¸¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨2ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿ÁêÇÏ¤Ï¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾35Ê¬¡¢º¸CK¤«¤é±¦Â¤Ç±Ô¤¤¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¥Ë¥¢¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀMFÃæÂ¼ÈÁ¹â¤¬¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤·¡¢¥Õ¥¡¡¼¤Ç¥Þ¡¼¥¯¤ò³°¤·¤¿DFÃæ»³ÍºÂÀ¤¬±¦Â¤Ç¥×¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£¤³¤³¤ÇVAR¤Î²ðÆþ¤¬¤¢¤ê¡¢¹¶·âÂ¦¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ì¥Ó¥å¡¼¤Î·ë²Ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃæ»³¤Îº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅìµþV¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾44Ê¬¤ËFW»³¸«ÂçÅÐ¤¬±¦Â¤Ç¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¡¢º£µ¨½éÃÆ¤Ç1-2¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à5Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¿·°æ¤¬¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢DFµÈÅÄÂÙ¼ø¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç²¡¤·¹þ¤à¡£¥×¥í½éÆÀÅÀ¤¬µ®½Å¤ÊÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡PKÀï¤Ç¤Ï3¿Í¤¬·è¤á¤¿Àè¹¶¤ÎÄ®ÅÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¸å¹¶¤ÎÅìµþV¤Ï4¿Í¤¬À®¸ù¡£PK4-3¤Ç³«Ëë3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
