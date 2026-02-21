¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¼ã·î·òÌð¤¬¡ÈÀ¤³¦¤ÎÍ³¿¡É¤Î¹çÎ®¿´ÂÔ¤Á¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡¡Ï¢Æü¡¢Åê¼ê¿Ø¤ÈÌ©¤Ê°Õ»×ÁÂÄÌ
¡¡3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎµÜºê»öÁ°¹ç½É¤Ï19Æü¡¢Âè3¥¯¡¼¥ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¼ã·î·òÌðÊá¼ê¡Ê30¡Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡È²«¶â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡É¤òÁÈ¤ó¤À»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤Î¹çÎ®¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢Æü¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤òÃæ¿´¤ËÅê¼ê¿Ø¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢Íý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ëÆ±Êá¼ê¡£¤³¤ÎÆü¤â¡Öµå¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¹½¤¨¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤Ã¤Æ·Á¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë»³ËÜ¤È¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¡¢21Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇÍ¥½¨¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£À³Ê¤ä¥¯¥»¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¡¢ºÇÂç¸Â¤ËÄ¹½ê¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë»³ËÜ¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¡Ö¤¿¤ï¤¤¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡È¸½ÃÏ¤É¤¦¤Ã¤¹¤«?¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï21Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³ÂôÂ¼¾Þ¡¢MVP¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤Ò¤Ã¤µ¤²¡¢24Ç¯¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤âºòµ¨¡¢12¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦49¤òµÏ¿¡£2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡Ë¤Ï¡ÖÃæ0Æü¡×¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤É3¾¡¤òµó¤²¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï2009Ç¯¤Î¾¾°æ½¨´î¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë°ÊÍè¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëWS¤Ç¤ÎMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡º£¤ä¥á¥¸¥ã¡¼¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ÈÁêËÀ¡É¤Î¿Ê²½¤òÁá¤¯´¶¤¸¤¿¤¤¡£»³ËÜ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö22Æü¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤ËÅÐÈÄ¡£ÊÆ¹ñ¤Ç2»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë»þ¤è¤ê¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡22Æü¤«¤é¤Ï»î¹ç¤â»Ï¤Þ¤ê¡¢ËÜÈÖ¤Î¶áÉÕ¤¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½é¤á¤Æ¤Î³¤³°Àï¤Ê¤ó¤Ç¡£¶ÛÄ¥¤â¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Þ¤ê»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ´°÷¤ÎÎÏ¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÉå¿´¤¹¤ë¡£