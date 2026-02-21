ÃÝÅç¹¨¡¡¿·¶Ê¡Ö½ã°¦¡×¤ÇÌÜ»Ø¤»ÉðÆ»´Û¡¡½é¤Î¶µ²ñ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡Ö¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¤ÎÃÝÅç¹¨¡Ê47¡Ë¤¬21Æü¡¢Åìµþ¡¦ÅìÄ´ÉÛ¶µ²ñ¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖÃÝÅç¹¨¡¡¶µ²ñ¤Ç²Î¤¦¡Á¿´¤Î²»¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¶µ²ñ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡£¤«¤Í¤Æ¡Ö²Î¤Ïµ§¤ê¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç°´ê¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥´¥¹¥Ú¥ë¥¯¥ï¥¤¥ä¡¼¤È¡ÖAmazing¡¡grace¡×¤Ê¤É¤ò¥³¥é¥Ü¡£¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¤³¤ó¤Ê¶ÛÄ¥¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿º£¤Ï¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡×¤ÈÀ²¤ì¤ä¤«¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¡£¼«¿È¤Ï¸áÇ¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÇ¯ÃË¤Ç¡ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¯Ëö¤Þ¤ÇÌÀ¤ë¤¯Áö¤êÈ´¤±¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºî¤Ë¤â¼è¤ê³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö25¼þÇ¯¤Î¤´Ë«Èþ¤ò¤È¼«Ê¬¤Ç¸ò¾Ä¤·¤Æ¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡5Ç¯¸å¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖÉðÆ»´Û¤Ç¥Ô¥¢¥Î1ËÜ¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢4·î15ÆüÈ¯Çä¤Î¿·¶Ê¡Ö½ã°¦¡×¤ò´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ë¡£ÃÝÅç¤Î¿·¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡ÖÃÏÌ£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×³Ú¶Ê¡£¡ÖÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤éÉðÆ»´Û¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£