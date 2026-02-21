¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¥³¡¼¥È¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡ÄÄá¸«Ã¤¸ã ¡È¥ÉÇÉ¼êÉþ¡É ¤Ë¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸¡ª¡×Àä»¿¤ÎÀ¼¡Ä¼ã¤µ¤ÎÎ¢¤Ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÂÎÎÏºî¤ê
¡¡2·î19Æü¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÄá¸«Ã¤¸ã¤¬¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤½¤³¤Ç¸«¤»¤¿¥ÉÇÉ¼ê¤ÊÉþÁõ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2·î20Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ê¡°æÈ¯¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÄá¸«¤µ¤ó¡£20Æü¤Î½éÆü¸ø±é¸å¤Ë¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òInstagram¤ÇÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¥³¡¼¥È¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢¹õ¤¤¥Ï¥Ã¥È¤ËÉ¦¤òÀ¸¤ä¤·¤¿¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±é½Ð²È¤Î¹ºê¤¦¤é¤ó¤µ¤ó¤ÈÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤«¤é¤Ï¡¢³Ú¤·¤²¤Ê¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¥Û¡¼¥ë¤Õ¤¯¤¤¤Î³«´Û25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎºÆ±é¡£Äá¸«¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ê¼ê¤ä»³Â±Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÔÎñ¤ò¤¹¤®¤Æ¤â¥ÉÇÉ¼ê¤ÊÉþÁõ¤òÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Äá¸«¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ø¥À¥ó¥Ç¥£¡ª¡Ù¡Ø¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ù¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡1970Ç¯Âå¤Î»ÒÌò»þÂå¤«¤é±éµ»¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÄá¸«¡£°ìÌö¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1979Ç¯¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡Ø3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¡ÊTBS·Ï¡ËÂè°ì¥·¥ê¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÊÍè¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿Äá¸«¤À¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÀÄÇ¯Ìò¤«¤é¡¢¥ä¥¯¥¶¤äÀ¯¼£²È¤Ê¤É ¡ÈÂçÊªÌò¡É ¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¼Ì¿¿¤«¤é¤â¡¢Æ²¡¹¤¿¤ë¥ª¡¼¥é¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿Äá¸«¤À¤¬¡¢¥À¥ó¥Ç¥£¤Ê°ìÌÌ¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÄ¹Ç¯¤ÎÅØÎÏ¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¶¯¤¤ÉþÁõ¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¨¤ËÄá¸«¤µ¤ó¤Î»ý¤Ä´ÓÏ½¤æ¤¨¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¡¢´ÔÎñ¤ò¤¹¤®¤Æ¤â¼ã¡¹¤·¤µ¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æü¤´¤í¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÂÎÎÏ¤Å¤¯¤ê¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤¬¥Þ¥é¥½¥ó¡£2016Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø51ºÐ¤Î½é¥Þ¥é¥½¥ó¤ò3»þ´Ö9Ê¬¤ÇÁö¤Ã¤¿¥Ü¥¯¤ÎÎý½¬Ë¡¡Ù¡ÊSB¿·½ñ¡Ë¤È¤¤¤¦ËÜ¤Þ¤Ç½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥¿¥¤¥à¤«¤é¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÎÏ¤ÎÆþ¤ì¤è¤¦¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡2024Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢¡ØENCOUNT¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢
¡Ö6Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡ØÉÂµ¤¤Ç»à¤Ì¤è¤¦¤ÊÌò¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤Ê¡Ù¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤ë¤È¡¢¤²¤Ã¤½¤ê¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£ÉÏÁê¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Å¾¼Ö¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¡¢¶Ú¥È¥ì¤È¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ÇÂÎ¤òÃÃ¤¨Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤Î»÷¹ç¤¦ ¡È¥¤¥±¥ª¥¸¡É ¤Î¿Ê²½¤Ï»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£