¡Ú¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¡¦ÆÃÁªÍÎÏÇÏ¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ûº´¡¹ÌÚÄ´¶µ»Õ¤¬¥é¥¹¥È£Ç£±¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à¥é¥à¥¸¥§¥Ã¥È¤ÏÇã¤¦¤Ù¤¡©
¡¡Âè£´£³²ó¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¡¦£Ç£±¡Ê£²·î£²£²Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¥À¡¼¥È£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¥é¥à¥¸¥§¥Ã¥È¡Ê²´£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦º´¡¹ÌÚ¾½»°±¹¼Ë¡¢Éã¥Þ¥¸¥§¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¡Ë¡£Á°Áö¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º£Ã¤Ç¤ÏÎÏ¶¯¤¤µÓ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢£²£´Ç¯¤ÎÅìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¤¬ÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÇÏ¤ò£µ¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
¡ÚÀïÎò¡Û¤³¤ì¤Þ¤Ç£±£µÀï£µ¾¡¡££²£´Ç¯¤ÎÅìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼°ÊÍè¡¢¾¡¤ÁÀ±¤«¤é¤Ï±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Áö¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º£Ã¤ÏÀè¹ÔÍÍø¤ÎÉñÂæÀßÄê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾¡Ééº¬À¤ò¸«¤»¡¢¤·¤Ö¤È¤¯ËöµÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ£³Ãå¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¤Ï¤³¤³¤òÌÜÉ¸¤ËÄê¤á¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ´¶µ¤ò¾Ã²½¤·¤Æ¤¤¿¡££³·î£³Æü¤ËÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëº´¡¹ÌÚÄ´¶µ»Õ¤Ï¤³¤ì¤¬£Ç£±¥é¥¹¥È¥é¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú»Å¾å¤¬¤ê¡Û£±£¸Æü¤ÎºÇ½ªÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ï¡¢¥Ô¥«¥Ô¥«¤Î¹¥ÇÏÂÎ¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡£¾®ËÒ²ÃÌðÂÀµ³¼ê¤¬µ³¾è¤·¡¢·ªÅì¡¦ºäÏ©¤òÃ±Áö¡£Âç¤¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥É¤Ç²ÃÂ®¤·¡¢£µ£³ÉÃ£µ¡½£±£²ÉÃ£´¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£º´¡¹ÌÚÄ´¶µ»Õ¤Ï¡ÖÃÙ¤¤»þ´Ö¤À¤±¤É¡¢Æ°¤¤â»þ·×¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡£´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤À¤Í¡×¤È¾Ð¤ß¡££³·î¤ËÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë»Ø´ø´±¤Ïº£²ó¤¬ºÇ¸å¤Î£Ç£±¤À¤¬¡Ö´°À®·Á¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡
¡ÚÏÈ¡Û£³ÏÈ£¶ÈÖ¤«¤é¤ÎÈ¯Áö¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£º´¡¹ÌÚÄ´¶µ»Õ¤Ï¡Ö¡ÊÏÈ¤Ï¡Ë¶ö¿ô¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥Ï¥Ê¤Ë¹Ô¤¯ÇÏ¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢·ä´Ö¤¬¶õ¤¯¤È»×¤¦¡£¡ÊºÇ¸å¤À¤¬¡Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¥é¥à¥¸¥§¥Ã¥È¤Ë£Ê£Ò£Á¤Î£Ç£±¤ò¼è¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È½¸ÂçÀ®¤Î»Å¾å¤²¤Ç¡¢¥ì¡¼¥¹¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£
¡Ú¥³¡¼¥¹Å¬À¡ÛÅìµþ¥À¡¼¥È£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ï£³ÇÏ¿Èº¹¤Ç°µ¾¡¤ò·è¤á¤¿£²£´Ç¯£²·î¤Î¥Ò¥ä¥·¥ó¥¹£Ó°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£º´¡¹ÌÚÄ´¶µ»Õ¤Ï¡Ö¥Ò¥ä¥·¥ó¥¹£Ó¤¬º£¤Þ¤Ç¤Ç¥Ù¥¹¥È¡Ê¥ì¡¼¥¹¡Ë¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬£²¤Ä¤À¤·¡¢º£¤Î¾õÂÖ¤Ê¤é³Ú¤·¤ß¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¤è¡×¤È¼ê±þ¤¨½½Ê¬¡£
¡Ú¥Ç¡¼¥¿¡Û²áµî£±£°Ç¯¤ÎÇ¯ÎðÊÌÀ®ÀÓ¤ò¸«¤ë¤È¡¢£³Ãå°ÊÆâ¤ÎÇÏ¤Ï¡¢±ä¤Ù£³£°Æ¬¤Î¤¦¤Á£²£´Æ¬¤¬£¶ºÐ°Ê²¼¡£¤Þ¤¿¡¢²áµî£±£°Ç¯¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿£±£°Æ¬¤ÏÁ°Áö¤Îµ÷Î¥¤¬£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤«£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡£Á°Áö¡¢£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ò»È¤Ã¤¿£µºÐ¤Î¥é¥à¥¸¥§¥Ã¥È¤Ï¹¥Áö¾ò·ï¤Ë¤Ï¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Å¾å¤¬¤ê¡¢¥³¡¼¥¹Å¬À¡¢¥Ç¡¼¥¿Åª¤Ê¤â¤Î¤Ë²Ã¤¨¡¢º´¡¹ÌÚÄ´¶µ»Õ¤Î¥é¥¹¥È£Ç£±¤Ç¾¡Ééµ¤ÇÛ¤Ï¤×¤ó¤×¤ó¤Ë¤ª¤¦¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÇÏ¥È¥¯¥µ¥¤¥È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ»æÌÌ¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿µ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£