ÊÆ¿Íµ¤²Î¼ê¤ËÂè3»Ò¤¬ÃÂÀ¸¡¡ºÊ¡¢Â©»Ò2¿Í¤È°ì½ï¤Ë¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¿¨¤ì¹ç¤¦
¡¡ÊÆ¥«¥ó¥È¥êー²Î¼ê¥ëー¥¯¡¦¥³¥à¥º¡Ê35¡Ë¤¬¡¢ºÊ¥Ë¥³ー¥ë¡¦¥Û¥Ã¥¥ó¥°¡Ê33¡Ë¤È¤Î´Ö¤ËÂè3»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤ò·Þ¤¨¤¿¡£É×ºÊ¤Ï¿ô½µ´ÖÁ°¤ËÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢2·î19Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò°Ï¤ó¤Ç¹¬¤»¥ªー¥éÁ´³«¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢Ä¹ÃË¥Æ¥Ã¥¯¥¹·¯¡Ê3¡Ë¤È¼¡ÃË¥Üー·¯¡Ê2¡Ë¤¬¿·À¸»ù¤ÎÄï¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¼Ì¿¿¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¡ÖËö¤Ã»Ò¥³¥à¥º¡¦¥Üー¥¤¤Î½Ð»ºÍ½ÄêÆü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª ¤³¤Î¿ô½µ´Ö¤Î¿·À¸»ù¤È¤Î»þ´Ö¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¡×¤ÈÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¾Á°¤Ï¥Á¥§¥Ã¥È¡¦¥ï¥¤¥êー¡¦¥³¥à¥º¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Àµ³Î¤ÊÃÂÀ¸Æü¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ë¥³ー¥ë¤ÏÆ±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ç²ÈÂ²¤Î¼ê¸µ¤ò¼Ì¤·¤¿¼Ì¿¿¤òºÆÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¾®¤µ¤Ê¼ê¡£ËÜÅö¤Ë¤É¤ì¤Û¤É¾®¤µ¤¤¤«¡¢Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Í¡×¤ÈÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î´¶³´¤òµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢²Î¼ê¤Î¥±¥¤¥êー¡¦¥Ï¥Þ¥Ã¥¯¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØThe Valley¡Ù½Ð±é¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¡¦¥É¥¥ー¥È¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢¥Þ¥Þ¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥ëー¥¯¤Ï2020Ç¯8·î¤Ë¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Î¼«Âð¤Ç¥Ë¥³ー¥ë¤È·ëº§¡£2025Ç¯9·î¤ËÂè3»Ò¤ÎÃÂÀ¸Í½Äê¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë