¡Ú¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡ÛÁÒÉß½Ð¿È¡¦ÃæÅçÁª¼ê¤¬½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔÂà¡¡¥·¥çー¥È¥È¥é¥Ã¥¯½÷»Ò1500¥áー¥È¥ë
ÁÒÉß»Ô½Ð¿È¡¿ÃæÅçÌ¤è½Áª¼ê(22)¡¡2026Ç¯1·î
¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î20Æü¡¢¡¡¥·¥çー¥È¥È¥é¥Ã¥¯½÷»Ò1500¥áー¥È¥ë½à¡¹·è¾¡¤Ë¡¢ÁÒÉß»Ô½Ð¿È¤ÎÃæÅçÌ¤è½Áª¼ê¡Ê22¡Ë¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÅç¤Ë¤È¤Ã¤Æº£Âç²ñºÇ¸å¤Î¼ïÌÜ¤È¤Ê¤ëÆÀ°Õ¤Î1500¥áー¥È¥ë¡£ÃÏ¸µ¡¦ÁÒÉß»Ô¤Î¥¹¥±ー¥È¥ê¥ó¥¯¤Ç¤Ï¡¢Éã¤ÎÇîÊ¸¤µ¤ó¤ä²¸»Õ¤ÎÊ¿°æµ®»Ò¥³ー¥Á¤é¤¬¸«¼é¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÅç¤Ï½¸ÃÄ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥é¥¹¥È¾¡Éé¤Ë»ý¤Á¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡ÄÁ°Êý¤ÎÁª¼ê¤ÈÀÜ¿¨¤·Å¾ÅÝ¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤¹¡££µÃå¤Ë½ª¤ï¤ê½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÁÒÉß»Ô½Ð¿È¡¿ÃæÅçÌ¤è½ Áª¼ê¡Ë
¡ÖÃÏ¸µ¤Î³§¤µ¤ó¤ä±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Ë¤¤¤¤»Ñ¤¬¤ª¸«¤»¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬£´Ç¯¸å¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤ë¡×