¼«Âð¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï·ì¤Þ¤ß¤ì¤Ç»à¤ó¤Ç¤¤¤ë½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¡Ä¡ÖÈÈ¿Í¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¥ä¥¯¥¶¤Î¾Ú¸À¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤¿¡Ø·Ù»¡¤ÎÂç¼ºÂÖ¡Ù¡Ê¾¼ÏÂ61Ç¯¤ÎÑÍºá»ö·ï¡Ë
¡ÖÈÈ¿Í¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡×
¡¡¤½¤Î°ì¸À¤¬¡¢·Ù»¡¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¶¸¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Â´¶È¼°¤ÎÆü¤ÎÌë¡¢¼«Âð¤Ç·ì¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»¦³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ³ØÀ¸¤ÎÌ¼¡£ÁÜºº¤¬ÌÂÁö¤¹¤ëÃæ¡¢Éâ¾å¤·¤¿¤Î¤Ï³ÐÀÃºÞ»ö·ï¤Ç¹´Â«Ãæ¤ÎË½ÎÏÃÄ°÷¤Î¾Ú¸À¤À¤Ã¤¿¡£Î¢¼è¤ê¤âË³¤·¤¤¤Þ¤Þ¡È¿¿ÈÈ¿Í¡É¤È¤µ¤ì¤¿ÀÄÇ¯¤Ï¡¢Ìµ¼Â¤òÁÊ¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¾¼ÏÂ¤Î°Ç¤ËËä¤â¤ì¤¿ÑÍºá»ö·ï¤ò¡¢¿·´©¡ØÀ¤³¦¤Çµ¯¤¤¿¶²ÉÝ¤ÎÑÍºá¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼35¡Ù¡ÊÅ´¿Í¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î1²óÌÜ¡¿¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡Ë
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©getty
¢¡¢¡¢¡
¡¡1986¡Ê¾¼ÏÂ61¡ËÇ¯3·î19Æü¡¢Ê¡°æ¸©Ê¡°æ»ÔË²¬2ÃúÌÜ¤Î»Ô±Ä½»ÂðÅì°ÂµïÃÄÃÏ6¹æ´Û2³¬¤Ë½»¤à¹â¶¶ÀÅÂå¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¡¢Ê¡°æ»Ô¸÷ÍÛÃæ³Ø¹»3Ç¯¤ÎÆó½÷ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤ÎÂ´¶È¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÅÂå¤µ¤ó¤Ï6Ç¯Á°¤ËÎ¥º§¡¢Ä¹½÷¤ÏÉãÊý¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ë¶Ð¤á¤Ê¤¬¤éÃÒ»Ò¤µ¤ó¤È2¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼°¤ò½ª¤¨2¿Í¤Ï°ìÅÙÊÌ¤ì¤¿¸å¡¢ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤¬17»þÈ¾¤´¤í¤Ëµ¢Âð¡£ÀÅÂå¤µ¤ó¤¬18»þ¤´¤í¤Ë½Ð¶Ð¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Ï°ì¿Í¤Ç²È¤Ë¤¤¤¿¡£
¡¡21»þ¤´¤í¡¢°ìÅÙÃÒ»Ò¤µ¤ó¤«¤éÅ¹¤ËÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢µ¢Âð¤·¤¿¤Î¤¬Æü¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¸áÁ°1»þÈ¾¤´¤í¡£¤³¤³¤ÇÀÅÂå¤µ¤ó¤Ï¶ÃØ³¤Î¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡£¼«Âð6¾ö´Ö¤ÇÌ¼¤¬·ì¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿Ê¡°æ½ð¤¬¸½¾ì¤ËµÞ¹Ô¡£ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤ÏÉáÃÊÃå»Ñ¤Ç¶Ä¸þ¤±¤ËÅÝ¤ì¡¢±¦¼ó¶Ú¤ËÊñÃú¤¬ÆÍ¤Î©¤Æ¤é¤ì¤¿¤Þ¤ÞË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ¬Éô¤Ë¤Ï¥¬¥é¥¹À½³¥»®¤Ç²¥¤é¤ì¤¿º¯À×¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¼ó¤Ë¤ÏÆó½Å¤Î¾òº¯¤¬¡£»à°ø¤Ï»É¤·½ý¤«¤é¤Î¼º·ì»à¤Ç¡¢»É¤·½ý¤ÏÁ´Éô¤ÇÌó45¥ö½ê¡£
¡¡¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÈÈ¿Í¤Ï¤Þ¤º³¥»®¤ÇÆ¬¤ò²¥¤ê¤Ä¤±¡¢ÅÅµ¤¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î¥³¡¼¥É¤Ç¼ó¤ò¹Ê¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¸å¡¢¾åÈ¾¿È¤Ë¤³¤¿¤Ä¥«¥Ð¡¼¤ò³Ý¤±¤¿¾å¤«¤éÌÇÂ¿»É¤·¤Ë¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤¿¡£¶§´ï¤Î¿ÏÊª¤Ï²È¤ÎÂæ½ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿ÏÅÏ¤êÌó18¥»¥ó¥Á¤ÎÊ¸²½ÊñÃú¤Ç¡¢¼ó¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¡¢Ëµ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¤¯¤Î»ú¡×¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤¿ÊñÃú¤Î¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2ËÜ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢21»þÈ¾¤´¤í¤ËÃÄÃÏ¤Î½»Ì±¤é¤¬Áû¤¬¤·¤¤Êª²»¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢»àË´¿äÄê»þ¹ï¤Ï¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î21»þ40Ê¬¤´¤í¤È¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Î±¼éÈÖ¤ÎºÝ¤ÏÃÒ»Ò¤µ¤ó¤¬É¬¤º»Ü¾û¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢°äÂÎ¤ËÄñ¹³¤·¤Æ¤Ç¤¤¿½ý¤äÁè¤Ã¤¿·ÁÀ×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¸½¾ì¤«¤éÈÈ¿Í¤Ë·Ò¤¬¤ë»ØÌæ¤ä°äÎ±ÉÊ¤Ê¤É¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é·Ù»¡¤Ï¡¢ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Î´é¸«ÃÎ¤ê¤Ç¸òÍ§¤Î¤¢¤Ã¤¿Èó¹Ô¥°¥ë¡¼¥×¤òÃæ¿´¤ËÁÜºº¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤â¡¢ÍÎÏ¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÈ¾Ç¯¤¬·Ð²á¤¹¤ë¡£
¡¡»öÂÖ¤¬Æ°¤¯¤Î¤Ï¡¢Áá¤¯¤âÌÂµÜÆþ¤ê¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨»Ï¤á¤¿1986Ç¯10·î²¼½Ü¡£8·îÈ¾¤Ð¤Ë³ÐÀÃºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿¤ÇÊ¡°æ½ð¤ËÌ¤·è¸ûÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ë½ÎÏÃÄ°÷C¡ÊÆ±22ºÐ¡Ë¤¬¡ÖÃæ³ØÀ¸¤ò»¦¤·¤¿ÈÈ¿Í¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸ýÁö¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Ï·Ù»¡¤âÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ûÎ±´ü¸Â¤¬Ç÷¤ë¤Ê¤«C¤Ï¡Ö¸åÇÚE¤¬´é¤äÉþ¤Ë·ì¤ÎÉÕ¤¤¤¿ÃË¤òÇò¤¤¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¿¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¶¡½Ò¤ò»Ï¤á¤ë¡£»ö·ï¤ÎÄ¹´ü²½¤Ë¤è¤ë¾Ç¤ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢·Ù»¡¤ÏC¤Î¶¡½Ò¤òÂ¤¬¤«¤ê¤ËÆâÄå¤ò¿Ê¤á¡¢»ö·ïÈ¯À¸¤«¤é1Ç¯¸å¤Î1987Ç¯3·î29Æü¡¢Ê¡°æ»Ôºß½»¤ÎÌµ¿¦¡¦Á°Àî¾´»Ê¤µ¤ó¡ÊÆ±21ºÐ¡Ë¤ò»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤¹¤ë¡£
¡Ò¡ÖÈÈ¿Í¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð·º¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡×¤Ê¤¼Ìµ¼Â¤ÎÀÄÇ¯¤¬¡È¶§°»¦¿ÍÈÈ¡É¤Ë¡Ä¡©¡ÔÊ¡°æ½÷»ÒÃæ³ØÀ¸»¦¿Í»ö·ï¡Õ¥ä¥¯¥¶ÃË¤¬¡ÖºÇ°¤Î¥¦¥½¡×¤ò¤Ä¤¤¤¿ÍýÍ³¡Ê¾¼ÏÂ61Ç¯¤ÎÑÍºá»ö·ï¡Ë¡Ó¤ØÂ³¤¯
