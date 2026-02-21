¡ÚÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¡¡SGÁ´ÆüËÜÁªÈ´¡ÛÄ¹ÅÄÃÕÌé¡¡¡Ö°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ß3¤Î½ÐÍè¡¡Í¥¾¡¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤«
¡¡ÉÍ¾¾¥ª¡¼¥È¤ÎSG¡ÖÂè39²óÁ´ÆüËÜÁªÈ´¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï4ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡9R¤ÏÄ¹ÅÄÃÕÌé¡Ê25¡áÈÓÄÍ¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢1¼þÌÜ¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤â¤¦ÀèÆ¬¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÎÏ¶¯¤¯²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡»îÁö3.30¤«¤é¤Î´°Éõ·à¡£¡ÖÁ´¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¡£»îÁö¤Ï¤³¤ÎÀá¤Ç°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤âÀÚ¤ì¤¿¡×
¡¡¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¶ñ¹ç¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¡£¡Ö¥È¥ë¥¯´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£Àá¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¾Àþ¤Î´¶¤¸¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥ä¤âº£Æü¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡Ö°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤¬Â³¤¤¤¿Ä¹ÅÄ¡£Í¥¾¡¤âÁÀ¤¨¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£