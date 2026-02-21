ÃÝÅç¹¨¡¢½é¤Î¶µ²ñ¥é¥¤¥Ö¡Ö¿´¤¬Àö¤ï¤ì¤ë»þ´Ö¤ò¤¹¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¿°ìÌä°ìÅú
¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤Î±é²Î²Î¼êÃÝÅç¹¨¡Ê47¡Ë¤¬21Æü¡¢Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶è¤ÎÅìÄ´ÉÛ¶µ²ñ¤Ç½é¤Î¶µ²ñ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö²Î¤Ïµ§¤ê¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷120¿Í¸ÂÄê¤Î2²ó¸ø±é¡£
¾ï¡¹¡Ö²Î¤Ïµ§¤ê¡×¤È¤Î¿®Ç°¤ò¤â¤Ã¤Æ²Î¼ê³èÆ°¤È¸þ¤¹ç¤¤¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÃ¯¤«¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤¡¢¤³¤Îµ§¤ê¤Î»×¤¤¤¬ÆÏ¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥×¥é¥Ï¤Î¶¶¡×¡Ö·îËí¡×¡Ö¾®ÌëÓÆÄ»¤ÎÊÒ»×¤¤¡×¤Ê¤É¤ò²Î¾§¡£14¿Í¤Î¥´¥¹¥Ú¥ëÀ»²ÎÂâ¡ÈCHOUB¡É¤È»¿Èþ²Î¡Ö¼¯¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤ä¡ÖStand By Me¡×¤Ê¤É¤ò¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó²Î¾§¤·¤¿¡£
¸ø±é¤Î´Ö¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£°Ê²¼¤Ï¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡
¡Ý½é¤á¤Æ¶µ²ñ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Þ¤·¤¿
²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢À¶¾ô¤È¤¤¤¦¤«À¶¤é¤«¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¿´¤¬Àö¤ï¤ì¤ë»þ´Ö¤ò¤¹¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ýº£Ç¯¤ÏÇ¯ÃË¤Ç¤¹
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¸á¡Ê¤¦¤Þ¡ËÇ¯¤ÎÇ¯ÃË¡£48ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¶À¤ò¸«¤ë¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â±óÌÜ¤À¤È¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£ÇÏ¤ÏÁ¡ºÙ¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢1ÅÙ¡È²Ð¡É¤¬ÉÕ¤¯¤ÈÁ´Â®ÎÏ¤ÇÁö¤êÈ´¤±¤ë¡£ËÍ¼«¿È¤âÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¸µµ¤¤ËÁö¤ê¤¤ê¤¿¤¤¡£
¡Ý4·î15Æü¤Ë¿·¶Ê¡Ö½ã°¦¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿
ºî»ì¤¬¾¾°æ¸ÞÏº¤µ¤ó¡¢ºî¶Ê¤¬¹¬¹ÌÊ¿¤µ¤ó¡¢ÊÔ¶Ê¤¬ºäËÜ¾»Ç·¤µ¤ó¡£¼Â¤Ï¥Ç¥â¥Æ¡¼¥×¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤³¤ì¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â²¿ÅÙ¤âÊ¹¤¯¤È¡Ö¤¢¡Á¡Ä¡¢¤½¤¦¤è¤Í¡Ä¡×¤È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤ÊÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤¯¡È¥¸¥ß¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡É¥á¥¸¥ã¡¼Ä´¤Î²Î¤Ç¤¹¡£
¡ÝºòÇ¯¤Ëº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤ò¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯Çä¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö30¼þÇ¯¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤À¤±¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡×¤âÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡©
¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏÀ©ºî¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤ÏCD¤¬Çä¤ì¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥àºî¤ê¤Ï±ó¤Î¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬25¼þÇ¯¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¡£È¯ÇäÆü¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£ÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤Ç¤ä¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¥´¥¹¥Ú¥ëÂâ¤È°ì½ï¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¡£ÉðÆ»´Û¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¶µ²ñ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò
¤ï¤¬²È¤ÏÂå¡¹Ê©¶µÅÌ¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÆÀÌ¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬¶µ²ñ¤È±ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Î»þ¤Ë°ì½ï¤Ëµ§¤ê¤ò¤µ¤µ¤²¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤ª²Û»Ò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅìÄ´ÉÛ¶µ²ñ¤ÏºòÇ¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¶µ²ñ¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µÒÀÊ¤«¤é¸«¤¿¤é¿´¤¬Àö¤ï¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤â¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤Æµö²Ä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤â¤¤ì¤¤¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£