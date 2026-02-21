ÃÝÅç¹¨¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤Ç½é¤Î¶µ²ñ¥é¥¤¥Ö¡¡À»²ÎÂâ¤È¥³¥é¥Ü¤Ë´¶·ã¡Ö²»³Ú¤Î»ëÌî¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤Î±é²Î²Î¼êÃÝÅç¹¨¡Ê47¡Ë¤¬21Æü¡¢Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶è¤ÎÅìÄ´ÉÛ¶µ²ñ¤Ç½é¤Î¶µ²ñ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö²Î¤Ïµ§¤ê¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷120¿Í¸ÂÄê¤Î2²ó¸ø±é¡£
¾ï¡¹¡Ö²Î¤Ïµ§¤ê¡×¤È¤Î¿®Ç°¤ò¤â¤Ã¤Æ²Î¼ê³èÆ°¤È¸þ¤¹ç¤¤¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÃ¯¤«¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤¡¢¤³¤Îµ§¤ê¤Î»×¤¤¤¬ÆÏ¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥×¥é¥Ï¤Î¶¶¡×¡Ö·îËí¡×¡Ö¾®ÌëÓÆÄ»¤ÎÊÒ»×¤¤¡×¤Ê¤É¤ò²Î¾§¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦À¶¤é¤«¤Ê¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Î¤Ë¤Ï²Î»ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ²»¤¬¤¢¤ë¡£²»¤â1²»1²»¡¢¤½¤³¤Ë²¿¤«°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤â´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡Ö¼¡¤Ï³§¤µ¤ó¤â¤´Â¸¤¸¤Î±Ç²è¼çÂê²Î¤Ç¤¹¡×¤Î¾Ò²ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢14¿Í¤Î¥´¥¹¥Ú¥ëÀ»²ÎÂâ¡ÖCHOUB¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¸·¤«¤Ê²ÎÀ¼¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡ÖStand By Me¡×¤òÎ®¤Á¤ç¤¦¤Ê±Ñ¸ì¤Ç²Î¾§¡£»¿Èþ²Î¡Ö¼¯¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤â¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó²Î¾§¤·¤¿¡£
¡Ö²»³Ú¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿Í¤Ë»×¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£¾å¼ê¤Ê²Î¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤È¡¢Ê¹¤¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤òµá¤á¤¹¤®¤Æ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤É¤³¤«¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¿´¤È²Î¾§µ»½Ñ¡£¤É¤Á¤é¤âËá¤«¤ì¤Æ¤³¤½¡¢²Î¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬¤Ç¤¤ë¡£º£Æü¡¢¶µ²ñ¤Ç²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²»³Ú¤Î»ëÌî¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¸åÈ¾¤Ç¤Ï4·î15Æü¤Ë¿·¶Ê¡Ö½ã°¦¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£
ºòÇ¯¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡£1·î¤Ë¤Ï½é¤á¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë½Ð±é¡£4·î¤Ë¤ÏÂçºå¡¦¿·²ÎÉñ´ì¤ÇÃ±ÆÈ¤Î½é¸ø±é¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤·¤ÆÇ¯Ëö¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡È¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯²ÎÍØ²Î¼ê¡É¤À¤È·è¤á¤¿¡£
¸á¡Ê¤¦¤Þ¡ËÇ¯¤Îº£Ç¯¤ÏÇ¯ÃË¡£¶µ²ñ½é¥é¥¤¥Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿Àª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢25¼þÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¤Þ¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤ë¡£