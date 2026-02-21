¤Ê¤¼¡© ¶ÃØ³¤Î¡ÉÉ¡Àè¡É¤ò»ý¤Ä¡ÖÆüËÜ¤¸¤ã¥ì¥¢Èô¹Ôµ¡¡×½Ð¸½¡ª ¡ÉËâ²þÂ¤¡É¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï ¤¢¤Î¡ÖGCAP¡×¤È¤â¿¼¤¤´Ø¤ï¤ê
GCAP¤È¤â
¡¡Ê£¿ô¤Î¹ñºÝ¹Ò¶õ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ÁÐÈ¯¤Î¥¸¥§¥Ã¥ÈÎ¹µÒµ¡¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°757¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê·Á¾õ¤ò»ý¤Ä¥Æ¥¹¥È¥Ù¥Ã¥Éµ¡¡Ö¥¨¥¯¥¹¥«¥ê¥Ð¡¼¡×¤¬2026Ç¯2·î¡¢µ¡¼óÉôÊ¬¤ËÂç¤¤Ê²þ½¤¤ò¼õ¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç½éÈô¹Ô¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ¡ÂÎ¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ¡Àè¥·¥ã¥Ã¥¡¼¥ó¡ª¤³¤ì¤¬¡ÖËâ²þÂ¤¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤¸¤ã¥ì¥¢Èô¹Ôµ¡¡×¶ÃØ³¤ÎÁ´ËÆ¤Ç¤¹
¡Ö¥¨¥¯¥¹¥«¥ê¥Ð¡¼¡×¤Ï¸µ¡¹¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎFCAS¡ÊFuture Combat Air System¡§¾ÍèÀïÆ®¹Ò¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»Ù¤¨¤ë»î¸³µ¡¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î3¤«¹ñ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÖGCAP¡ÊGlobal Combat Air Programme¡§¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÆ®¹Ò¶õ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¡×¤Ë¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¡ÂÎ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ëÌµ¿Í¹Ò¶õµ¡¡ÊUAV¡Ë¤È¤ÎÏ¢·È¤ä¡¢¾ðÊó¶¦Í¥·¥¹¥Æ¥à¡¢Ê¼Áõ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤µ¡Ç½¤âÆ±µ¡¤Ç»î¸³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ù¡¼¥¹µ¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°757¤Ï1000µ¡¤òÄ¶¤¨¤ëÀ½Â¤µ¡¿ô¤ò»ý¤Á¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¹¥Ä´¤ÊÇä¾å¤òµÏ¿¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÏÈôÍè¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÄÁ¤·¤¤¡Ö¥ì¥¢¤ÊÎ¹µÒµ¡¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¨¥¯¥¹¥«¥ê¥Ð¡¼¡×¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢µ¡¼óÁ°Êý¤¬Àí¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÀïÆ®µ¡¸þ¤±¤Î»î¸³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¿ÀÆàÀî,
Ë¡Í×,
ºßÂð°åÎÅ,
Êè,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
³ùÁÒ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Ä¹Ìî,
Ê©ÃÅ,
À¸²Ö