¸¤¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤ä´óÀ¸Ãî¤ÎÍ½ËÉ¤ÎÉ¬Í×À¤È¤Ï¡©¡ÖÍ½ËÉ¤¬Æñ¤·¤¤¥±ー¥¹¡×¤Þ¤Ç½Ã°å»Õ¤¬²òÀâ
¥ï¥¯¥Á¥ó¤äÍ½ËÉ¤Ï¤Ê¤¼É¬Í×¡©
¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤¿¤éÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡ÖÍ½ËÉ¡×¤Ç¤¹¡£
Í½ËÉÀÜ¼ï¤äËè·î¤Î´óÀ¸Ãî¤ÎÍ½ËÉ¤Ê¤É¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Í½ËÉ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤¼É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¤È¤Õ¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ê¤¼É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢¤ª¤¦¤Á¤Î»Ò¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ½ËÉ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢Àµ¤·¤¯Íý²ò¤ò¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤ò¼é¤ë¤¿¤á
°ìÈÖ¤ÎÌÜÅª¤Ï¤ª¤¦¤Á¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
Í½ËÉÀÜ¼ï¤ÎÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÉÂµ¤¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç´¶À÷¤·ÆÀ¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÂ¾¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢´¶À÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¼«¿È¤Î¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
´óÀ¸Ãî¤ÎÍ½ËÉ¤â¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ´¶À÷¤·ÆÀ¤ë¤¿¤á¡¢·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ì¤ÐÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±À¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°¦¤¹¤ë¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢Í½ËÉ¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò¼é¤ë¤¿¤á
¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î´¶À÷¾É¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿Í½Ã¶¦ÄÌ´¶À÷¾É¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤â´¶À÷¤¹¤ëÉÂµ¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬´¶À÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â´¶À÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤»à¤Ë»ê¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ëÉÂµ¤¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÉÂµ¤¤â¡¢¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ëÃÏ°èÀ¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç´¶À÷¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ç¤â´¶À÷¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÍ½ËÉ¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Â¾¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¤¿¤á
¤ª¤¦¤Á¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¼Ò²ñ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢Â¾¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤ª»¶Êâ¤ò¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤ä¥È¥ê¥ß¥ó¥°¥µ¥í¥ó¤ËÄÌ¤¦µ¡²ñ¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¤ª¤¦¤Á¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬ÉÂµ¤¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢Â¾¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì¤Ë¹Ô¤¯¾ì¹ç¡¢Â¾¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ØÉÂµ¤¤Î´¶À÷¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¾¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬ÉÂµ¤¤ÎÍ½ËÉ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥Þ¥Êー¤È¤·¤ÆÍ½ËÉ¤ò¤¤Á¤ó¤È¹Ô¤¦¤³¤È¤¬»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÉÂµ¤¤Ï¡©
ÍÍ¡¹¤ÊÉÂµ¤¤ÎÍ½ËÉ¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤ÈÃí°Õ´µ¯¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤âÆÃ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍ½ËÉ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬Æñ¤·¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢À¸³è´Ä¶¤ä¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¾õÂÖ¤Ê¤É¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¥Àè¤·¤ÆÍ½ËÉ¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤ÉÂµ¤¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥ê¥¹¥¯¤ÎÂç¤¤µ¤È¡¢Í½ËÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤«¤«¤ëÉéÃ´¤òÈæ³Ó¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÍ½ËÉ¤ò¹Ô¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ò·è¤á¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥ì¥×¥È¥¹¥Ô¥é¾É
¿Í½Ã¶¦ÄÌ´¶À÷¾É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤â´¶À÷¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
¥ì¥×¥È¥¹¥Ô¥é¾É¤Ï¡¢Ìî¥Í¥º¥ß¤Ê¤É¤ÎÌîÀ¸Æ°Êª¤ÎÇ¢¤òÇÞ²ð¤·¤Æ´¶À÷¤¹¤ëºÙ¶Ý¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ê¡¢´¶À÷¤¹¤ë¤È¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï´Î¾ã³²¤ä¿Õ¾ã³²¡¢½Ð·ì·¹¸þ¤Ê¤É¤¬¸«¤é¤ì¡¢¤Ò¤É¤¤¾ì¹ç¤Ï»à¤Ë»ê¤ë´í¸±À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ¤Ç¤ÎÈ¯À¸¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¼óÅÔ·÷¤Ç¤â¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë¤è¤¯½Ð¤«¤±¤ë»Ò¤ä¡¢¥Í¥º¥ß¤Ê¤É¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤êÀÜ¿¨¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â´¶À÷¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦ÀÜ¼ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥À¥Ë´¶À÷¤Ë¤è¤ëSFTS
ÆÃ¤ËºÇ¶áÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë´¶À÷¾É¤Ç¤¹¡£
¡Ö½Å¾ÉÇ®À·ì¾®ÈÄ¸º¾¯¾É¸õ·²¡×¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤ÇÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤Æ¡ÖSFTS¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥À¥Ë¤òÇÞ²ð¤·¤Æ¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬´¶À÷¤·¡¢È¯Ç®¤ä·ì¾®ÈÄ¸º¾¯¤Ê¤É¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢½Ð·ì·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤Ï¾É¾õ¤¬µ¤ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Ê¹Ô¤È¤È¤â¤Ë¿À·Ð¾É¾õ¤ä½Ð·ì¤Ë¤è¤ëÁ´¿È¾õÂÖ¤Î°²½¤Ê¤É¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢»à¤Ë»ê¤ë´í¸±À¤â¤¢¤ëÉÝ¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
SFTS¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â´¶À÷¤·¡¢Ì¿¤òÍî¤È¤¹´í¸±À¤Î¤¢¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
SFTS¥¦¥¤¥ë¥¹¤òÍ½ËÉ¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¤Þ¤À³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÇÞ²ð¤¹¤ë¥Þ¥À¥Ë¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇSFTS¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ø¤Î´¶À÷¤¹¤ë³ÎÎ¨¤òÄã¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ë¥Ü¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¡¦¥¸¥¹¥Æ¥ó¥Ñー¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É
¸Å¤¯¤«¤é¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤ò»à¤Ë»ê¤é¤·¤á¤ë´í¸±À¤Î¤¢¤ëÉÂµ¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ñ¥ë¥Ü¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤ä¥¸¥¹¥Æ¥ó¥Ñー¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÉÂµ¤¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤â¿¨¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë»Ò¸¤¤Î½¸¤Þ¤ë¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥Ö¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¾ì¤Ê¤É¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤¢¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ë¥Ü¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Ï¾Ã²½´ï¾É¾õ¤ò¡¢¥¸¥¹¥Æ¥ó¥Ñー¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Ï¿À·Ð¾É¾õ¤òÄè¤·¤Æ½Å¾É²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤ò»à¤Ë»ê¤é¤¹´í¸±À¤Î¤¢¤ëÉÝ¤¤´¶À÷¾É¤Ç¤¹¡£
¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÇÄã¤Ç¤â¤³¤ì¤é¤ÎÉÂµ¤¤ÎÍ½ËÉ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
Í½ËÉ¤¬Æñ¤·¤¤¥±ー¥¹¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¡©
Í½ËÉ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÉÝ¤¤´¶À÷¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎÄ´¤ä¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¾õÂÖ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆñ¤·¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Â¾¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ò¹µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Í½ËÉ¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐºö¤ò¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î¼ï¿ô¤ò¸º¤é¤¹
¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢´Þ¤Þ¤ì¤ëÉÂµ¤¤Î¼ïÎà¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÂµ¤¤Î¼ïÎà¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢¹âÎð¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤ä»ýÉÂ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÀÜ¼ï¤Ë¤è¤êÂÎÄ´¤¬°²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ã×Ì¿Åª¤ÊÉÂµ¤¤ÎÍ½ËÉ¤Î¤ß¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¼ï¿ô¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤âÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
Ã×Ì¿Åª¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ë¥¸¥¹¥Æ¥ó¥Ñー¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤ä¥Ñ¥ë¥Ü¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Î¿È¤òËÉ¤°£²¼ï¥ï¥¯¥Á¥ó¤¬ºÇÄã¤Î¼ï¿ô¤È¤Ê¤ê¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤ÎÀèÀ¸¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇÄã¸Â¤ÎÉÂµ¤¤ÎÍ½ËÉ¤À¤±¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹³ÂÎ¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤ÆÀÜ¼ï¤Î²ÄÈÝ¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò·è¤á¤ë
¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¼«¿È¤ÎÌÈ±ÖÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½¼Ê¬¤ËÉÂµ¤¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤ÊÌÈ±ÖÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÀÜ¼ï¤¹¤ëÁ°¤Î¾õÂÖ¤Ç¤âÉÂµ¤¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÀÜ¼ï¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¡¢¹³ÂÎ¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¸½ºß¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ê¤É¤Î´¶À÷¾É¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÈ±ÖÎÏ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤³¤Þ¤á¤Ë¹³ÂÎ¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÀÜ¼ï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÇÄã¸Â¤ÎÉéÃ´¤Ç¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÀÜ¼ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤ÎÀèÀ¸¤È¹³ÂÎ¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äÀÜ¼ï¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¾õÂÖ¤ò´Ñ»¡¤·¤Ê¤¬¤é·è¤á¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤Ê´óÀ¸ÃîÍ½ËÉ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¹Ô¤¨¤ë¤â¤Î¤òÃµ¤¹
³°Éô´óÀ¸Ãî¤Î´¶À÷¼«ÂÎ¤Ï¡¢½ÅÅÙ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÃ×Ì¿Åª¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤ÎÃ×Ì¿Åª¤Ê´¶À÷¾É¤òÇÞ²ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±À¤¬¤¢¤ê¡¢Â¾¤Î´¶À÷¾ÉÆ±ÍÍ¤ËÂÐºö¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤«¤ÎÃî¤ä¥Õ¥£¥é¥ê¥¢¡¢³°Éô´óÀ¸Ãî¤¬£±¤Ä¤Î¤ªÌô¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÂÐºö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¡£
¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤ÏÊØÍø¤Ç¤¢¤ëÈ¿ÌÌ¡¢·Ð¸ýÅêÍ¿¤Î¤ªÌô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÅêÌô¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·Ð¸ýÅêÍ¿¤Î¤ªÌô¤â¥Á¥å¥¢¥Ö¥ë¥¿¥¤¥×¤ä¾ûºÞ¥¿¥¤¥×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Á¥å¥¢¥Ö¥ë¥¿¥¤¥×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï·Ù²ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¡¢¾ûºÞ¤ÏÅÇ¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¶ì¼ê¤Ç¤¢¤ë¥±ー¥¹¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÌô¤âÍÍ¡¹¤ÊÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢Í½ËÉ¤Ø¤Î¥Ïー¥É¥ë¤¬²¼¤²¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
ÉÂµ¤¤ÎÍ½ËÉ¤Ï¤ª¤¦¤Á¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î·ò¹¯¤ò¤â¼é¤ëÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÂ¾¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¤«¤«¤ï¤ê¤â¤¢¤ë¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤¦¡¢°ì¤Ä¤Î¥Þ¥Êー¤È¤·¤Æ·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª¤¦¤Á¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼þ¤ê¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤ä»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â´Þ¤á¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¿Í´Ö¤¬·ò¹¯¤ÇÌäÂê¤Î¤Ê¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÀÕÇ¤¤È¤·¤ÆÉÂµ¤¤ÎÍ½ËÉ¤ÏÉ¬¤º¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¡Ö¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò°ì¿Í¤Ç·èÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É¬¤ºÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤ÎÀèÀ¸¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÇÁ±¤ÎÊýË¡¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¤¦¤Á¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤ËºÇÅ¬¤ÊÍ½ËÉ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
(½Ã°å»ÕÄó¶¡¡§³ëÌîè½Æà)