¡ÖÀÅ¡×¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¡Öin¥¼¥ê¡¼¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Ö¥É¥¦Åü¡×¡¡¼õ¸³À¸¤Î¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¡¥¼¥ê¡¼°ûÎÁ¤ÎÅß¾ì¤Î¼ûÍ×¤ò³«ÂóÃæ
¡¡¿¹±ÊÀ½²Û¤Î¡Öin¥¼¥ê¡¼¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Ö¥É¥¦Åü¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ö¥É¥¦Åü¡Ë¤¬¥¼¥ê¡¼°ûÎÁ»Ô¾ì¤ÎÅß¾ì¤Î¼ûÍ×¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ö¥É¥¦Åü¡×¤¬¥Æ¥¹¥ÈÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2019Ç¯¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¡Öin¥¼¥ê¡¼¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤äÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÆ°¡×¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¾¦ÉÊ¤òÂ¿¤¯ÉÊÂ·¤¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢ÊÙ¶¯¤ä½¸Ãæ¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÀÅ¡×¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡1·î30Æü¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô·ò¹¯¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¥¼¥ê¡¼¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î»ûÆâÍý·Ã»á¤Ï¡Ö2019Ç¯¤Ï°ìÉô¤Ç¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÆ¯¤Êý¤¬½ù¡¹¤ËÊÑ²½¤ò¸«¤»»Ï¤á¤¿Ç¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤òÂª¤¨¤Æ¡¢¤´²ÈÄí¤Ç¤ÎÊÙ¶¯¤ä»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ëºÝ¤ÎÀÅ¤Î¥·¡¼¥ó¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡2019Ç¯¤Î¥Æ¥¹¥ÈÈÎÇä¤ò·Ð¤Æ2020Ç¯¤ËËÜ³ÊÈÎÇä¡£´ü¤»¤º¤·¤Æ¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÅ¤Î¥·¡¼¥ó¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¾¦ÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤´²ÈÄí¤Ç³Ø¶È¤ä»Å»ö¤ò¤¹¤ëºÝ¤Î¤ª¶¡¤È¤·¤Æ¼ûÍ×¤¬¿¤Ó¤¿¡£ÊÒ¼ê¤Ç¼ê·Ú¤Ë°û¤á¤Æ¼ê¤¬±ø¤ì¤º¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤òÊÄ¤áÄ¾¤·¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä°û¤á¤ëÀß·×¤â½¸Ãæ¤òË¸¤²¤Ê¤¤¤È¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯¡£Æ±Ç¯1·î¤ÎÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È»þ¡¢¼õ¸³À¸¤¬X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¡Ö¡Ø¥Ö¥É¥¦Åü¡Ù¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥Æ¥¹¥È¤ò¾è¤êÀÚ¤ì¤¿¡£¼õ¸³À¸Á´°÷°û¤ó¤À¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ»Ý¤Î¤Ä¤Ö¤ä¤¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¡¢°ì»þÅª¤ËÉÊÇö¤È¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÇä¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò·Àµ¡¤Ë¡Ö¥Ö¥É¥¦Åü¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¼¥ê¡¼°ûÎÁ»Ô¾ì¤Ç¼êÇö¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Åß¾ì¤Î¼ûÍ×¤ò³«Âó¡£
¡¡¡Ö¡Ø¥Ö¥É¥¦Åü¡Ù¤Î¸£°ú¤Ë¤è¤ê25Ç¯1¡Ý2·î¤Î¡Øin¥¼¥ê¡¼¡Ù¤ÎÇä¾å¤Ï23Ç¯1¡Ý2·î¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó1.7ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£²¼´ü¡Ê10·î¡ÁÍâ3·î¡Ë¤Î¡Ö¥Ö¥É¥¦Åü¡×¤Î¼ûÍ×¤Î»³¤Ï¡¢ÎãÇ¯1·î¤È2·î¤Ç¤¢¤È¤Ï¤Ê¤À¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡2025Ç¯9·î¤È2021Ç¯9·î¤Î°ÜÆ°Ç¯·×¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ö¥É¥¦Åü¡×¤Î2025Ç¯Çä¾å¤Ï2021Ç¯¤«¤é¤Î5Ç¯´Ö¤ÇÌó2.6ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ö¥É¥¦Åü¡×¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡Öin¥¼¥ê¡¼¡×¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿þÌî³ÈÂç¤ä¼ãÊÖ¤ê¤â¿Þ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¼õ¸³À¸¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢ÆÃ¤Ë10Âå¤Î´Ö¸ý¡Ê°ûÍÑÁØ¡Ë¤òÂç¤¤¯³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¼õ¸³À¸¤ò¸«¼é¤ë¿ÆÀ¤Âå¤Î30¡¦40Âå½÷À¤ÎÂåÍý¹ØÇã¤¬2024Ç¯Åß¤ËÂç¤¤¯¿Ä¹¤·¡¢2025Ç¯Åß¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ´Ö¸ý¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÅÙ»Ò¤É¤â¤ËÇã¤¤Í¿¤¨¡¢ÍâÇ¯¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÇã¤¤Í¿¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°¤¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öin¥¼¥ê¡¼¡×¤Ç¤Ï2017Ç¯¤«¤é¼õ¸³À¸±þ±ç»Üºö¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯¤Î¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼õ¸³¤Ê¤É¤Î¾¡Éé¤´¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÎÙ¤Ë¤¤¤ëÁêËÀ¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡¢¤ª¼é¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¡Öin¥¼¥ê¡¼¡×¤Î¡Öin¡×¤ò³è¤«¤·¤Æ¡ÖWin¡×¤òÁÊµá¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¡Öin¥¼¥ê¡¼¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡ãWin¡ä¡×¡Öin¥¼¥ê¡¼¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Ö¥É¥¦Åü¡ãWin¡ä¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡£ºòÇ¯12·î9Æü¤Ë¤Ï2Ç¯ÌÜ¤ÎÅ¸³«¤È¤·¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡Win¥¼¥ê¡¼¤Î¥Õ¥§¥ë¥È¤ª¼é¤ê¤ò¡¢¾¡Éé¤ËÎ×¤àÍ§¿Í¤ä²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¼êºî¤ê¤¹¤ëÀ¸³è¼Ô¤ÎÅê¹Æ¤¬7Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ò½¸¤á¤¿»öÎã¤â½Ð¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï¡¢ÁáÀ¥·Æ¤µ¤ó¤¬¼õ¸³À¸¤ËÊ±¤·¶ÛÄ¥¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¤ÆÆþ³Ø»î¸³¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿TVCM¡Ö¼õ¸³¤Ëin¥¼¥ê¡¼ ¶ÛÄ¥¤âÌ£Êý¤Ë¡×ÊÓ¤òÊü±Ç³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¼õ¸³À¸¤Ë¡Öin¥¼¥ê¡¼¡×¤ò°û¤ß´·¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹±Îã¤È¤Ê¤ë²Ï¹ç½Î¤Ç¤Î¡Ö¥Ö¥É¥¦Åü¡×¤Î¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤ò¡¢ºòÇ¯¤ÏÁ°ÅÝ¤·¤·¤Æ7·îËö¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¡Öin¥¼¥ê¡¼¡×ÊÂ¤Ó¤Ë¥¼¥ê¡¼°ûÎÁ»Ô¾ì¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢Æ°¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î¼ûÍ×´µ¯¤Ë¤¢¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï¡¢µÏ¿Åª¤ÊÌÔ½ë¡¦¹ó½ë¤È¤Ê¤ê³°½Ðµ¡²ñ¤ä±¿Æ°¤Îµ¡²ñ¤¬¸º¾¯¤·¡¢¥¼¥ê¡¼°ûÎÁ»Ô¾ì¤Î4¡Ý9·îÈÎÇä¶â³Û¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2¡ó¸º¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Öin¥¼¥ê¡¼¡×¤â¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿Ãæ¡¢²Æµ¨¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥ì¥â¥ó¡×¤È¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¡×¤Î2ÉÊ¤¬¹¥Ä´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸SRI+¤Î¥¼¥ê¡¼°ûÎÁ»Ô¾ì¡Ê2023Ç¯4·î¡Á25Ç¯3·î¤Î¿ä·×ÈÎÇä¶â³ÛÎß·×¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡Öin¥¼¥ê¡¼¡×¤Ï¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ò°®¤ë¡£