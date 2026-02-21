µ¤²¹¾å¾º¤Ç¾åÃåÉÔÍ×¤Ç¤âÀÞ¤ê¾ö¤ß»±¤Ï¤¢¤ë¤È°Â¿´
21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÏÀ¾¡¦ÅìÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤Æ¡¢ÆüÃæ¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢3·î²¼½Ü¤«¤é4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿½ê¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£22Æü¡ÊÆü¡Ë¤âµ¤²¹¤Î¹â¤¤¾õÂÖ¤ÏÂ³¤¡¢Åì³¤¡¦ËÌÎ¦¤«¤éÀ¾¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ20¡îÁ°¸å¤È¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤¬¶á¤Å¤¯±Æ¶Á¤ÇÅ·µ¤¤ÏÊø¤ì¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¶å½£¤«¤éÅì³¤¤äÆîÀ¾½ôÅç¤Ç¤Ï¼¡Âè¤Ë±À¤¬¹¤¬¤ê¡¢¸á¸å¤òÃæ¿´¤Ë±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¡¢µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Ï³µ¤ÍÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìë¤Ï½ê¤Ë¤è¤ê¤Ë¤ï¤«±«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¡¢¾åÃå¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ëÃÏ°è¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÞ¤ê¾ö¤ß»±¤ÏËº¤ì¤º¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡Êµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦À± ³¨Íý¹á¡Ë