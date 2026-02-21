¡ÖÈþÌ£¤·¤½...¡×¡Ö´Å¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡¡½©ÅÄ¸¤¤Îà¿©¤Ù¤¿¤¤ÇØÃæá¤Ë4Ëü¿Í¤Î¤ªÊ¢¤Ú¤³¤Ú¤³
¡ÖÅ¬ÅÙ¤ËÀã¤ò¿¶¤ê¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤À¤¤¤Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä²½¤·¤¿¥¦¥Á¤ÎËÜÉôÄ¹¡¢¤Û¤Ü¥·¥å¡¼¤Ç¤¹¡×
¡Ú78.7ËüÉ½¼¨¡¢4Ëü¤¤¤¤¤Í¡Û¤¬¤Ö¤Ã¤È¤¤¤¤¿¤¤¡ª¡©¡¡½©ÅÄ¸¤¤Î¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤ÊÇØÃæ
¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËX¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥ó¥À¥³¤Ê¤É¤Î¿¼³¤À¸Êª¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿»¨²ß¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¿¼³¤¥Þ¥¶¡¼¡×¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷deepseaMOTHER¡Ë¤¬2026Ç¯2·î7Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊ´º½Åü¤ò¤Þ¤Ö¤·¤¿¥·¥å¡¼À¸ÃÏ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê»Ñ¡£
Ìë¤Î»¶ÊâÃæ¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¹ß¤êÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤¬¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÇØÃæ¤òÇò¤¯À÷¤á¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢"¤Û¤Ü¥·¥å¡¼"¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï5ºÐ¤Î½©ÅÄ¸¤¡ÖÎ¶¡×¤¯¤ó¡£
¡Ö¿¼³¤¥Þ¥¶¡¼¡×¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖËÜÉôÄ¹¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ÇÈÄ¸¤¤À¡£±«¤Ï·ù¤¤¤À¤¬¡¢Àã¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
ËÜÉôÄ¹¤¬¡Ö¥Ö¥ë¥Ö¥ë¡×¤¹¤ëÁ°¤Ë
¤³¤ÎÆü¤Ï»¶ÊâÃæ¤ËÀã¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¡¢ÀÖ¤¤ÌÓ¤ËÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤¿»Ñ¤¬¡¢Ê´º½Åü¤ò¿¶¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤½¤¦¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê»Ñ¡×¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÉôÄ¹¤¬¥Ö¥ë¥Ö¥ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÀã¤¬¿¶¤êÊ§¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤Æ¹¬¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡Ë
¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï4Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡ÖÍÈ¤²¥Ñ¥ó¤ß¤¿¤¤¤ÇÈþÌ£¤·¤½......²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÖËÜÉôÄ¹¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª´Å¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½©ÅÄ¸¤¤ä¼Æ¸¤¤ÎÇØÃæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ñ¥¦¥À¡¼¾õ¤ËÀã¤¬ÀÑ¤â¤ì¤Ð¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤äÍÈ¤²¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£
ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë´ë²èÀëÅÁËÜÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë²½¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë