DJ KOO¡¢ËÜÌ¾¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¡Ä¤µ¤ó¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤¦¤ë¤µ¤¯Êâ¤¤¤Æ¤¿¡¢¤Ã¤Æ¡×ÍÅÄÅ¯Ê¿¤Ï¡ÖËÜÌ¾¡©¡×
TRF¤ÎDJ KOO¡Ê64¡Ë¤¬¡¢20Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÍÅÄÅ¯Ê¿¤È¥³¥¹¤é¤ì¤Ê¤¤³¹¡×¡Ê¿¼Ìë0»þ48Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¤é¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ËÜÌ¾¤òË½Ïª¤·¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¤ÎÍÅÄÅ¯Ê¿¡Ê55¡Ë¤ò¥á¥¤¥ó¤ËDJ KOO¡¢²Î¼ê¤ÎÎëÌÚ°¡Èþ¡Ê44¡Ë¡¢½÷Í¥¤ÎÂçÍ§²ÖÎø¡Ê26¡Ë¤¬Åìµþ¡¦ËãÉÛ½½ÈÖ¤òÂÔ¤Á¥Ö¥é¡£
ËãÉÛ½½ÈÖ¤Ë35Ç¯ºß½»¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦KOO¤¬¡¢³¹¤ò°ÆÆâ¤·¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÅ¹¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¢¡Ö¤³¤³¤ò¤³¤Î4¿Í¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¡¢¥ä¥Ð¤¤¤Ê¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ë¡ÖKOO¤µ¤ó¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÀ¼¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¡£
KOO¤¬¡ÖüâÀ¥¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØüâÀ¥¤µ¤ó¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤¦¤ë¤µ¤¯Êâ¤¤¤Æ¤¿¡Ù¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¡£¤¹¤ë¤ÈÍÅÄ¤¬¡Ö¤¿¤«¤»¤µ¤ó¡©¡×¡£KOO¤Ï¡Ö¡«¤¿¤«¤»¡«¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡£ÍÅÄ¤¬¡ÖËÜÌ¾¤Ç¤¹¤«¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚ¤ÈÂçÍ§¤Ï¡Ö¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡©¡×¡¢¡Ö¤Ð¤é¤·¤¹¤®¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡£
KOO¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¡«üâ¤¤¡«¤Îüâ¤Ë¡¢À¥¡«¡«¤ÏÀ¥¸ÍÆâ³¤¤ÎÀ¥¡£üâ¤Ï¡Ø¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ù¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£