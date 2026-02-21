ÃË»Ò¤Ï»°±º¡¢½÷»Ò¤ÏºØÆ£¤¬Í¥¾¡¡¡Î¦¾å¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¥¯¥í¥«¥ó
¡¡Î¦¾å¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤¬21Æü¡¢Ê¡²¬»Ô³¤¤ÎÃæÆ»³¤ÉÍ¸ø±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò10¥¥í¤Ï3000¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤ÇºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢8°Ì¤Î»°±ºÎ¶»Ê¡ÊSUBARU¡Ë¤¬29Ê¬20ÉÃ¤Ç2Ï¢ÇÆ¤·¤¿¡£À¾ÂôÐÒ¿¿¡Ê¥È¥è¥¿ËÂ¿¥¡Ë¤¬4ÉÃº¹¤Î2°Ì¡£ÌîÃæ¹±µü¡Ê¹ñ³Ø±¡Âç¡Ë¤¬3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»Ò10¥¥í¤ÏºØÆ£¤ß¤¦¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤¬33Ê¬38ÉÃ¤ÇÍ¥¾¡¡£2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ5000¥á¡¼¥È¥ëÂåÉ½¤Î³òÂôÏÂ²ÂÆà¡Ê»°°æ½»Í§³¤¾å¡Ë¤¬33Ê¬44ÉÃ¤Ç2°Ì¡¢3°Ì¤ÏÎëÌÚ°ÉÆà¡Ê¤·¤Þ¤à¤é¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¥ì¡¼¥¹¤Ï¥¢¥¸¥¢¡¦¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¤Ê¤É¤È·ó¤Í¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£