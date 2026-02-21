¡Úµð¿Í¡Ûàµð¿Í»ÅÍÍáÂ§ËÜ¹·Âç¤Ø¡¡¤¤¤¶¼ÂÀï¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐÖµ¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÂ§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤Ï£²£±Æü¡¢µð¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ½é¤Î¼ÂÀï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ëÃæÆü¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Ê£²£²Æü¡áËÌÃ«¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢·ë²Ì¤ÈÆâÍÆ¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤¹°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£³Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿³ÚÅ·¤òÎ¥¤ì¡¢°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡££³Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯ºÆÄ©Àï¤È¤¤¤¦»î¤ß¤Ë¤âÎ×¤à±¦ÏÓ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¸þ¤±¡Ö·ë²Ì¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¤ä¤·¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÆâÍÆ¤â¡£²ÝÂê¤Ï½Ð¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÄÙ¤·¤Æ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅÐÈÄ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¶Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤Ç¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô¤Î¤Ù£¸¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ°ÂÂÇÀ¤Ï£²ËÜ¡¢£³»Íµå¤òµÏ¿¤·¡Ö²ÝÂê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂÀï·Á¼°¤Ï¤½¤ì°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¤¬¡Ö²þÁ±¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É½ù¡¹¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤Ï½Ð¤Æ¤¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡ÖÁê¼ê¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐÖµ¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿
¡¡Åêµå¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤ë¤³¤È¡£¤½¤³¤«¤é¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È°Õ¸«¸ò´¹¤·¤Ê¤¬¤éÅêµå¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£àµð¿Í»ÅÍÍá¤Ø¤Î¿Ê²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°ìÊâÁ°¿Ê¤¹¤ë¡£