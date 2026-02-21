»¦³²¤Î·ÁÀ×±£¤¹¤¿¤á¤«¡Ä¸òºÝ½÷À¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ45ºÐÃËÂáÊá¤Î»ö·ï ¿²¼¼¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá
¡¡°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ç¡¢¸òºÝÁê¼ê¤Î½÷À¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤ÆÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»¦¿ÍÊü²Ð»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï21Æü¡¢»¦³²¤ÎÀ×¤ò±£¤¹¤¿¤á¤Ë½÷À¤ÎÉô²°¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤ÇÃË¤òºÆÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¾Î¡¦¼«±Ä¶È¤ÎËÌÅçÂîÍÆµ¿¼Ô(45)¤Ï¡¢Àè·î17ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ËÅÄ»ÔÅì¿·Ä®¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢¸òºÝÁê¼ê¤Î¾®Àî¹¸»Ò¤µ¤ó(Åö»þ42)¤ò»¦³²¤·¤¿·ÁÀ×¤ò±£¤½¤¦¤È¿²¼¼¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËÌÅçÍÆµ¿¼Ô¤Ï¾®Àî¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¿²¼¼¤Î¥Ù¥Ã¥ÉÉÕ¶á¤Ë¥é¥¤¥¿ー¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÌÅçÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¾®Àî¤µ¤ó¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤ÆÀè·î31Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈÝÇ§¤·¤½¤Î¸å¤ÏÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£