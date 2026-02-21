¹¥¤¤Ê¿Í¤Ëµ¤³Ú¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
ÊÒÁÛ¤¤¤ÎÃËÀ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Áê¼ê¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤ÏµÕ¸ú²Ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ187Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤Ëµ¤³Ú¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¹¥¤ß¤Î¥Ä¥Ü¤ò¤Ä¤¯¡ÖDVD¤äCD¡×
¡Ö¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÎÉ¤¤²»³Ú¤ä±Ç²è¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È°ìÌÜÃÖ¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î¹¥¤¤½¤¦¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¥»¥ó¥¹¤Î¤è¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤¬¹¥¤¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤â¹¥¤¤«¤â¡×¤ÈÀè²ó¤ê¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤ÇÈè¤ì¤¿ÂÎ¤Ë¸ú¤¯¡Ö·ò¹¯¥°¥Ã¥º¤ä±ÉÍÜºÞ¡×
¡Ö¡Ø¤ª»Å»ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡Ù¤È¤«¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¤ò¤Í¤®¤é¤¤¡¢Ìþ¤·¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¸ª¤Î¥Ä¥Ü²¡¤·´ï¤Ê¤É¤Î·ò¹¯´ï¶ñ¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç»È¤Ã¤¿¤È¤¿¤ó¤Ë¤ª¤Ã¤µ¤ó½¤µ¤òÇÜÁý¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÈà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ»¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£³¡Û¥â¥Ð¥¤¥ëÅÅ¸»¤ä½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤ì¤ÐÊØÍø¤Ê¡Ö¥¹¥Þ¥Û¼þÊÕµ¡´ï¡×
¡Ö¼«ÂðÍÑ¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹ÍÑ¤Ë¡¢¤¤¤¯¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¤âº¤¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î»ÈÍÑ¤ò¥é¥¯¤Ë¤¹¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¬¤é¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÉÊÊª¼«ÂÎ¤ÏÁÇ¤Ãµ¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤âÅÅÃÓÀÚ¤ì¤Çº¤¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¸À¤¤Åº¤¨¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¹µ¤¨¤á¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û¿ôÀé±ß¤Î¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤äËÜ³×¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼¤Ê¤É¡Ö¹âµéÊ¸Ë¼¶ñ¡×
¡Ö¼«Ê¬¤ÇÇã¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËèÆü»È¤¦¤â¤Î¤À¤«¤é¤¤¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÊ¼Á¤Î¤¤¤¤Ê¸Ë¼¶ñ¤òÂ£¤ê¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¼«Ê¬¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·Áê¼ê¤¬Æ»¶ñ¤Ë¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¯¥¿¥¤¥×¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¼ñÌ£¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÂÏÇ¤¬¤é¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡ÛÃÏÊý¤ÎÌÃ¼ò¤äÄÁ¤·¤¤¾ÆÃñ¤Ê¤É¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤ª¼ò¡×
¡ÖÉáÃÊ°Â¼ò¤Ð¤«¤ê°û¤ó¤Ç¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤ª¼ò¤ÏÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥ì¥¢¤Ê¤ª¼ò¤ÇÆÝÊ¼±Ò¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£°Õµ¤Åê¹ç¤¹¤ì¤Ð¡Ö°ì½ï¤Ë°û¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¶¡Û¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤òÁõ¤Ã¤¿¡Ö¥é¥ó¥Á¤ä¤ªÃã¤Î»ÙÊ§¤¤¡×
¡Ö¡Ø¤½¤¦¤¤¤¨¤Ðº£ÆüÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤½¤Î¾ì¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤¬¤¤¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿©»ö¤Î¡ÖÔú¤ê¡×¤ò¤ª½Ë¤¤¤È¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¼¡¤ÏÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¤Ç²¿¤«¤´ÃÚÁö¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¥Ï¥ó¥«¥Á¤ä·¤²¼¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¡ÖÉþ¾þ»¨²ß¡×
¡Ö»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÁê¼ê¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Éþ¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Û¤É¤³¤À¤ï¤ê¤Î¶¯¤¯¤Ê¤¤Éþ¾þ¾®Êª¤òÁª¤Ö¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤¨¤ÆÁê¼ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁª¤ó¤Ç¡Öµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤ÈÅÏ¤¹¤È¡¢·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡ÛÁÈ¤Ò¤â¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ä¾®ÊªÆþ¤ì¤Ê¤É¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¡Ö¼êºî¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡×
¡Ö¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ä¼êÂÞ¤À¤È¥¬¥Á¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤À¤Èµ¤¤¬³Ú¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Âçºî¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼êºî¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¿¿¿´¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¿¤À¤Ê¤é¤ÌÇ°¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¥ß¥µ¥ó¥¬¤Ê¤É¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡ÛÍÌ¾¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤Î¥Á¥ç¥³¤Ê¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤¬½Ð¤Ê¤¤¡Ö¹â²Á¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×
¡Ö1Î³300±ß¤Î¥Á¥ç¥³¤Ê¤ó¤ÆÉáÃÊÇã¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ìÔÂô¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬ÍÑ¤À¤È¹âµé¤¹¤®¤ë¤ª²Û»Ò¤Ç¡¢µ¤¤ÎÍø¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¤ß¤»¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¹ç·×³Û¤¬¿ôÀé±ß¤È¤â¤Ê¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤ò°à½Ì¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Û¤É¤Û¤É¤ÎÊ¬ÎÌ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤¦¤ä¤é¡Ö¼êº¢¤ÊÃÍÃÊ¡×¤Ç¡¢¡Ö»È¤Ã¤Æ¤â»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤â¤Î¡×¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¥³¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Û¤É¤è¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î°ìÉÊ¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê·§»³ ½Ú¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2014Ç¯8·î6Æü¤«¤é13Æü¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×187Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
