2·î21Æü¤Ï¡¢Ray¥â¥Ç¥ë¡ÖÝ¯°æÍ¥°á¡×¤ÎÃÂÀ¸Æü¡ªº£Æü¤ÏÍ¥°á¤Á¤ã¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢RayÊÔ½¸Éô¤¬¸·Áª¤·¤¿¡¢´ë²èÊÌ¤Î¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂç¸ø³«¡£¤ß¤ó¤Ê¤â°ì½ï¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤Í♡
¡Ú´ë²èÊÌ¡ÛRayÊÔ½¸Éô¸·Áª¥·¥ç¥Ã¥È
Check! Ñ³¤²¤Ê½Õ¥³¡¼¥Ç¤Ë¸«¹û¤ì¤Á¤ã¤¦♡
2025Ç¯4·î¹æ¤ÎÆ©¤±´¶¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¡ß¥Û¥ï¥¤¥È¤Î½Õ¤é¤·¤¤Æ©¤±´¶¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ñ³¤¯¤ÆÂº¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤È¤¤á¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤♡
½Õ¤é¤·¤¤ÇÛ¿§¤Ë¥¥å¥ó♡¡ÚFRUITS ZIPPER¡¦Ý¯°æÍ¥°á¡Û¤¬Ãå¤³¤Ê¤¹¡ÒÆ©¤±¡ßÆ©¤±¡Ó¥³¡¼¥Ç
Check! RayÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë½¢Ç¤¡ª
2025Ç¯11·î¹æ¤ÎFRUITS ZIPPER¡¦Ý¯°æÍ¥°á RayÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ó¤å¡¼♡ ¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¯RayÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Í¥°á¤Á¤ã¤ó¤Ë¡¢Ray㋲¤È¤·¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¥â¥Ç¥ëÁü¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª
´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¿·¿Í¤¬Ray㋲¤ËÃç´ÖÆþ¤ê♡¡ÚFRUITS ZIPPER¡¦Ý¯°æÍ¥°á¡Û¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡È¥â¥Ç¥ëÁü¡É¤È¤Ï...¡©
Check! ¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥á¥¤¥¯¤ÇÆÉ¼Ô¤òÌ¥Î»
2025Ç¯12·î¹æ¤ÎÅß¤Î²µ½÷¤Î¤æ¤á¤æ¤á¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ï¡¢Çò¤ß¥³¥¹¥á¤ò¶î»È¤·¤¿Åß¥á¥¤¥¯¤ËÄ©Àï¡£¤È¤³¤È¤ó´Å¤¯¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥á¥¤¥¯¤Ç¡¢Í¥°á¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤òÄì¾å¤²¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤È¤³¤È¤ó´Å¤¯¤Æ¥¥å¡¼¥È♡ Î®¹Ô¤ê¤ÎÇò¤ß¥³¥¹¥á¤ò¶î»È¤·¤¿¡ÖÅß¥á¥¤¥¯¡×¤òÅÁ¼ø¡ª
Check! ÎëÌÚ°¦Íý¤µ¤ó¤Ø¤Î°¦¤ò¸ì¤ë♡
2026Ç¯1·î¹æ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î°ìÈÖÀ±♡ºÇÁ°Àþ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿ä¤·¤Ç¤¢¤ê¡¢Ray㋲¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ°¦Íý¤µ¤ó¤Î¥«¥Ð¡¼¤ò¤Ê¤ê¤¤êºÆ¸½¡£ÎëÌÚ°¦Íý¤µ¤ó¤Ø¤Î°¦¤¬ÅÁ¤ï¤ë¿ä¤·¥È¡¼¥¯¤Ë¡¢»×¤ï¤º¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡ª
Ä¾É®¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿¡¼¤â♡¡ÚFRUITS ZIPPER¡¦Ý¯°æÍ¥°á¡Û¤¬¸ì¤ë¡È¿ä¤·¡É¤Ø¤Î°¦¤È¤Ï¡©
Check! ÌÑÁÛ¥Ç¡¼¥È¤Ç¥¥å¥óÉ¬»ê¤ÊÈà½÷´¶¤ò¤ªÆÏ¤±
2026Ç¯3¡¦4·î¹çÊ»¹æ¤ÎÝ¯°æÍ¥°á¤ÎÌÑÁÛ¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤ÊÎø¿Í¤È¤Î¹¬¤»¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Í¥°á¤Á¤ã¤ó¤ÎÈà½÷´¶¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í¥°á¤Á¤ã¤ó¤Î¼«Á³ÂÎ¤Ê»Ñ¤ËÃ¯¤â¤¬¥á¥í¥á¥í♡
¡ÚFRUITS ZIPPER¡¦Ý¯°æÍ¥°á¡Û¤ÎÈà»áµ¤Ê¬¤Ë♡ ¼«Á³ÂÎ¤Î¾Ð´é¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ÖÌÑÁÛ¥Ç¡¼¥È¡×¤òCHECK¡ª
¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦♡
2025Ç¯11·î¹æ¤Ë¤Æ¿·¤·¤¯Ray¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Í¥°á¤Á¤ã¤ó¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÌö¤Ë¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡ª
26ºÐ¤âÁÇÅ¨¤Ê1Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë♡
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô
Ý¯°æÍ¥°á