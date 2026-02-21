Â¼¾å½¡Î´¤¬£²°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¤Î¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡É¡¡£Í£Ì£Â¥ª¡¼¥×¥óÀï¤¬³Æ¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç³«Ëë¡Ä·ë²Ì°ìÍ÷
¡¡£Í£Ì£Â¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤¬£²£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç³«Ëë¡£º£µ¨¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¥«¥Ö¥¹Àï¤Ç£³ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¤È³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢µå¾ì¤ËÅþÃå¤·¤¿¤Î¤¬»î¹ç³«»Ï¤ÎÌó£±£°Ê¬Á°¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Ê£²£°Æü¡Ë
¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º£·¡½£´¥Ñ¥É¥ì¥¹
£×¥½¥Ã¥¯¥¹£¸¡½£±¥«¥Ö¥¹
¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º£²¡½£°¥ä¥ó¥¡¼¥¹
¥í¥¤¥ä¥ë¥¹£·¡½£³¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º
£Ä¥Ð¥Ã¥¯¥¹£³¡½£²¥í¥Ã¥¡¼¥º
£Ò¥½¥Ã¥¯¥¹£±£¸¡½£³¥Î¡¼¥¹¥¤¡¼¥¹¥¿¥óÂç
¥Ä¥¤¥ó¥º£±£°¡½£³¥ß¥Í¥½¥¿Âç