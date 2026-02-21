ÃÏ¿Ì¡¦ÄÅÇÈ¡¦Âç±«ºÒ³²¡¡È¯À¸Ä¾¸å¤Ë¤É¤¦¹ÔÆ°¤¹¤ë¡©Ì¿¤ò¼é¤ëËÉºÒ¾ðÊó
ºÒ³²Âç¹ñ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆüËÜ¡£À¤³¦Á´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ëÆüËÜ¤ÎºÒ³²È¯À¸¤Î³ä¹ç¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¶¡¢ºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿»þ¤Ë¤È¤Ã¤µ¤Ë¤É¤¦¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡¢Ì¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤¬ºÒ³²Âç¹ñ¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³
À¤³¦¤¬Ë¾¤à»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÉ÷·Ê¤¬Èþ¤·¤¤ÆüËÜ¤Ï¡¢ÃÏ·Á¤äÃÏ¼Á¡¢µ¤¾Ý¤ÎÆÃÀ¤«¤éºÒ³²¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡¢¤Þ¤µ¤ËºÒ³²Âç¹ñ¤Ç¤¹¡£ËÌ¤«¤éÆî¤Ø¤ÈºÙÄ¹¤¤¹ñÅÚ¤Ë¤Ï70¡ó¤¬»³³ÙÃÏÂÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2000¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë»³¡¹¤âÏ¢¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»³¡¹¤òÎ®¤ì¤ëµÞ¤³¤¦ÇÛ¤Î²ÏÀî¡¢Æð¼å¤ÊÃÏÈ×¤äÊøÍî¤·¤ä¤¹¤¤ÃÏ¼Á¡¢¤µ¤é¤ËÇß±«¤«¤éÂæÉ÷»þ´ü¤Ë¤¢¤¿¤ë6·î¤«¤é10·îº¢¤Ë½¸ÃæÅª¤Ë¹ß±«¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÍÍ¡¹¤ÊÂç±«¤ËÈ¼¤¦¿å³²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É6.0°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì²ó¿ô¤Î2³ä°Ê¾å¤¬ÆüËÜ¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñÅÚÌÌÀÑ¤ËÂÐ¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃÏ¿Ì¡×¤ÎÈ¯À¸Ä¾¸å¤Ï¡©
ºÒ³²¤ÎÈ¯À¸Ä¾¸å¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡¢ºÒ³²ÊÌ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡ÖÃÏ¿Ì¡×¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤ÎÄ¾¸å¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¿È¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼«Âð¤Ë¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï»ÑÀª¤òÄã¤¯¡¢Æ¬¤ò¼é¤ê¡¢ÍÉ¤ì¤¬¤ª¤µ¤Þ¤ë¤Þ¤ÇÆ°¤«¤ºÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿Í¤ÎÂ¿¤¤¸ø¶¦»ÜÀß¤Ë¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¹²¤Æ¤Æ½Ð¸ý¤Ë»¦Åþ¤»¤º¡¢Èó¾ï¸ý¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÃ¦½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ²¼³¹¤Ï60¥á¡¼¥È¥ë¤´¤È¤ËÈó¾ï¸ý¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¦½Ð¤¹¤ë¤È¤¤ÏÊÉ¤ò¤Ä¤¿¤¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤ÆÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯³¬ÃÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Î¾è¹ßÃæ¤ËÃÏ¿Ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¡¢Á´³¬¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²°³°¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯Ê½¤äÅÅÃì¡¢¤Ö¤é¤µ¤¬¤Ã¤¿ÅÅÃì¤Ê¤É¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¡¢°ÂÁ´¤Ê·úÊª¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Ö¤Ï½ÂÂÚ¤òµ¯¤³¤·¡¢¾ÃËÉ³èÆ°¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¸¶Â§ÅÌÊâ¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢±ì¤¬Éô²°¤Ê¤É¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥«¥Á¤ä¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤Ç¸ý¤äÉ¡¤òÊ¤¤¤¡¢±ì¤òµÛ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»ÑÀª¤òÄã¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÈòÆñ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æüº¢¤«¤é¼«Âð¤ä¶ÐÌ³Àè¤Î¶á¤¯¤ÎÈòÆñ½ê¤ä°ÂÁ´¤Ê¥ë¡¼¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÄÅÇÈ¡×¤ÎÈ¯À¸Ä¾¸å¤Ï¡©
ÄÅÇÈ¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¤¤¤Á¤â¤¯¤µ¤ó¤ËÆ¨¤²¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤Ï¡¢²¡¤·´ó¤»¤ëÄÅÇÈ¤¬Åö½éÍ½Â¬¤µ¤ì¤¿¿ôÃÍ¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÄÅÇÈ¤ÏÂè°ìÇÈ¤ËÂ³¤¡¢ÂèÆóÇÈ¡¢Âè»°ÇÈ¤È¼¡¡¹¤È²¡¤·´ó¤»¡¢Âè°ìÇÈ¤è¤ê¤â¸å¤«¤é¤¯¤ëÄÅÇÈ¤ÎÊý¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÅÇÈÃí°ÕÊó¥¯¥é¥¹¤Ç¤âÌ¿¤òÍî¤È¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·è¤·¤Æ´Å¤ó¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤È¤Ã¤µ¤ÎÈòÆñ¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¶¯¤¤ÃÏ¿Ì¡Ê¿ÌÅÙ£´ÄøÅÙ°Ê¾å¡Ë¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¼å¤¤ÃÏ¿Ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÄ¹¤¤»þ´Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿ÍÉ¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÄÅÇÈ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ä¾¤Á¤Ë³¤¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¡¢µÞ¤¤¤Ç¹âÂæ¤Ê¤É¤Î°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ØÈòÆñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢ÄÅÇÈ¤Ï³¤´ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÏÀî¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤ÆÆâÎ¦¤Þ¤Ç²¡¤·´ó¤»¤ë¡Ö²ÏÀîÄÅÇÈ¡×¤âÈ¯À¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²ÏÀîÉÕ¶á¤Ë¤¤¤ëºÝ¤â¤¹¤°¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÄÅÇÈÈ¯À¸»þ¤Ï¡¢ËÉºÒÌµÀþ¤ä¾ðÊóÈÄ¤«¤é¾ðÊó¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÅÇÈ¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢ÄÅÇÈ¤¬Íè½±¤¹¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡ÖÄÅÇÈÃí°Õ¡×¤Î¤Û¤«¡¢ÄÅÇÈÈòÆñ¾ì½ê¤ò¼¨¤¹ÄÅÇÈÉ¸¼±¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëü°ì¤ËÈ÷¤¨¡¢³¤¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤ÏÉ¬¤º³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÂç±«ºÒ³²¡×¤ÎÈ¯À¸Ä¾¸å¤Ï¡©
Çß±«Á°Àþ¤¬½Ð¸½¤·»Ï¤á¤ë6·îº¢¤«¤éÂæÉ÷¤¬½±Íè¤¹¤ë10·îº¢¤Ë¤«¤±¤ÆÂç±«¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âç±«¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤ÏÅÚº½ºÒ³²¤ä²ÏÀî¤ÎÈÅÍô¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢Æ»Ï©¤Î´§¿å¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
»öÁ°¤ÎÂÐºö¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ëü¤¬°ìºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éÁá¤á¤ÎÈòÆñ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÈòÆñ¤ò¤¹¤ëºÝ¤ÎÉþÁõ¤ÏÉ¬¤ºÄ¹·¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿å¤¬È´¤±¤ë¤è¤¦¤ËÉ³¤Î±¿Æ°·¤¤òÍú¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´§¿å¤·¤¿¾ì½ê¤ÎÊâ¹Ô¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ä¹¤¤ËÀ¤Ê¤É¤ÇÂ¸µ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¡¢¥í¡¼¥×¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÈòÆñ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Êâ¤¤¤ÆÈòÆñ¤Ç¤¤ë¿å¿¼¤Ï¡¢É¨²¼¤Ç¤¹¡£Æ¨¤²ÃÙ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¹â¤¤½ê¤Çµß½õ¤òÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï1³¬¤è¤ê2³¬°Ê¾å¡¢¤Þ¤¿Î¢»³¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÅÚº½Êø¤ì¤Î´í¸±À¤¬Äã¤¤»³Â¦¤ÈÈ¿ÂÐÂ¦¤ÎÉô²°¤¬¤Þ¤À°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢°Ê²¼¤ÎÅÚº½ºÒ³²¤ÎÁ°¿¨¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢ºÒ³²¤Î´í¸±¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤¹¤Ç¤ËÅÚº½ºÒ³²¤¬È¯À¸¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¤¬¤±¤äÃÏÌÌ¤Ë¤Ò¤Ó³ä¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
£²ÌÚ¤¬Îö¤±¤ë²»¤äÀÐ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤ê¡¢ÅÚ¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
£³°æ¸Í¤äÀî¤Î¿å¡¢Í¯¤¿å¤¬Âù¤ë¡£¤Þ¤¿¤Ï¡¢Í¯¤¿å¤¬»ß¤Þ¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
£´¤¬¤±¤ä¼ÐÌÌ¤«¤é¿å¤¬Í¯¤½Ð¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¾®ÀÐ¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤ÈÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¡¢ÃÏÌÄ¤ê¤ä»³ÌÄ¤ê¤¬¤¹¤ë¡¢±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÀî¤Î¿å°Ì¤¬²¼¤¬¤ë¡¢¼ùÌÚ¤¬·¹¤¯¡¢¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
ÅÚº½ºÒ³²¤ÎÁ°Ãû¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ØÈòÆñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÒ³²È¯À¸»þ¤Î¾ðÊó¼ý½¸¡¡µ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡©
ÈòÆñ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤ªÇ¯´ó¤ê¤ä¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡¡¢ÂÎ¤ÎÉÔ¼«Í³¤ÊÊý¤¬¿È¶á¤Ë¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Áá¤á¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤òÀµ³Î¤Ë¼õ¤±¤ë¤È¤¿¤á¤Ë¤Ï¸øÅªµ¡´Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤â½Ð²ó¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë½¾¤¦¤³¤È¤ÇÌ¿¤Ë·¸¤ï¤ëÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÒ³²ÍÑ¤Î¥¢¥×¥ê¤ò»öÁ°¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¤ê¡¢ºÒ³²¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ëSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç¤¤ÊºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢²óÀþ¤¬º®»¨¤¹¤ë¤¿¤á¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÀÜÂ³¤âº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î½¼ÅÅ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¤Ï¡¢¸ø½°ÅÅÏÃ¡¢ºÒ³²ÍÑÅÁ¸ÀÈÇ¡¢¼ê²ó¤·¤ä½¼ÅÅ¼°¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥é¥¸¥ª¡¢ËÉºÒÌµÀþ¤Ê¤É¤Î¼êÃÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÉºÒÍÑÉÊ¤Ë¾®Á¬¤ä¥é¥¸¥ª¡¢ÅÅÃÓ¤òÈ÷¤¨¤¿¤ê¡¢ÍøÍÑÊýË¡¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£