Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÚèÜÉçÆô¡Û¤ÈÉ½¤¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡©Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤¬ÌÜ°õ¡ª
¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾¾Î¤òÃæ¹ñ¸ì¤ÇÉ½¤¹¤È¤É¤¦½ñ¤¯¡©¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡×¤È°Õ³°¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡ª
Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖèÜÉçÆô¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖèÜÉçÆô¡×¤ÈÉ½¤¹¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¡û¡û¥Ö¥ë¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥«¥é¡¼¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾ÝÄ§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡ÖèÜÉçÆô¡×¤ÈÉ½¤¹¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡ÖèÜÉçÆô¡×¤Ï¡Ö¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡×¤òÉ½¤¹Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¤¹¡£
TIFFANY&CO.¤Ï¡¢1837Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ÆÁÏ¶È¤µ¤ì¤¿¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡£
º£¤ä¡¢Çò¤¤¥ê¥Ü¥ó¤¬·ë¤Ð¤ì¤¿¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¥Ö¥ë¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¼¤ÒÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô