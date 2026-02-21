ÀîºêF¤Ï³«Ëë3ÀïÌÜ¤Ç½é¹õÀ±¡Ä¥Û¡¼¥à¤ÇFCÅìµþ¤È¤Î¡ÈÂ¿ËàÀî¥¯¥é¥·¥³¡É¤ËÇÔÀï
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè3Àá¡¡ÀîºêF¡¡1¡½2¡¡FCÅìµþ¡Ê2026Ç¯2·î21Æü¡¡UÅù¡¹ÎÏ¡Ë
¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤¬³«Ëë3ÀïÌÜ¤Ç½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡FCÅìµþ¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿¡ÈÂ¿ËàÀî¥¯¥é¥·¥³¡É¤Ç½øÈ×¤«¤é²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¡¢Á°È¾18Ê¬¤Ë°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤ÆÁê¼êFW¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¡Ê23¡Ë¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±31Ê¬¤Ë¤ÏDF»³¸¶Îç²»¡Ê26¡Ë¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢±¦³°¤«¤éº¸Â¤Çº¸¶ù¤òÂÇ¤ÁÈ´¤¯¥ß¥É¥ëÃÆ¡£¥Á¡¼¥à½é¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¤¬¡¢7Ê¬¸å¤Ë¤ÏºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿Áê¼êDF¼¼²°À®¡Ê31¡Ë¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÀîºêF¤Ï¸åÈ¾12Ê¬¤ËÁ°Àþ¤Î3Áª¼ê¤ò°ìµ¤¤Ë¸òÂå¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈ¿·â¤Ë½Ð¤¿¤¬¡¢Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¤Ë1¡½2¤ÇÇÔÀï¡£³«Ëë2»î¹ç¤Ç¾¡¤ÁÅÀ5¤òµó¤²¤Æ2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼éÀª¤Ë²ó¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤ÇÔÀï¤Ç½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£³«Ëë¤«¤é2»î¹çÏ¢Â³¤ÇPK¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿FCÅìµþ¤Ï3ÀïÌÜ¤Ë¤·¤Æ90Ê¬¤Ç¤ÎÇòÀ±¤ò²Ã¤¨¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò7¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£