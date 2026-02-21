¡ÖÀã¹ñ¤Ë½»¤àÍøÅÀ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤±¡ª¡×ËßºÏ¡ßÀã¡¢ÆüËÜ¤ÎÅß¤ÎÉ÷·Ê¤ò¿è¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¥²¥ê¥éËßºÏÅ¸¤¬ÏÃÂê¡¡»³·Á¸©Äá²¬»Ô¤«¤é¹¤¬¤ë¡Ö¥Ä¥¤ËßÅ¸¡×¤ÎÌ¥ÎÏ
ÂçÀã¤Î»³·Á¸©Äá²¬»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¥²¥ê¥éËßºÏÅ¸¼¨²ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀãÃæÅ¸¼¨²ñ¤ÎËßºÏ¡£¼Â¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¾®¤µ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª
Ê½¤Î¾å¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤ò¤«¤Þ¤¯¤é¾õ¤Ë·ê¤òÏ¢Â³¤·¤Æ·¡¤ê¡¢ËßºÏ¤òÅ¸¼¨¡£Àã¹ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ÷·Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Äá²¬¾®ÉÊËßºÏ²ñ¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@TsuruokaBonsai¡Ë¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢Äá²¬¾®ÉÊËßºÏ²ñ¤¬2023Ç¯¤«¤éSNS¤ò³èÍÑ¤·Ëè·î³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óËßºÏÅ¸¡Ö¥Ä¥¤ËßÅ¸¡×¤Ë½ÐÉÊ¤·¤¿¤â¤Î¡£Äá²¬¾®ÉÊËßºÏ²ñ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½¥²¥ê¥éÀãÃæÅ¸¼¨²ñ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Äá²¬¾®ÉÊËßºÏ²ñ¡§°ÊÁ°¥Ä¥¤ËßÅ¸¤ÇÀã¤ò»È¤Ã¤ÆÃª¤òºî¤Ã¤ÆËßºÏ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¤¦¾¯¤·´ÊÃ±¤Ë»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È¡¢ÀÎ¡¢¡Ö·î»³»ÖÄÅ²¹ÀôÀãÎ¹äÆ¤ÎÅô¤ê¡×¤Ç¸«¤¿¡¢Àã¤Çºî¤é¤ì¤¿Î¹äÆ¤ä¤«¤Þ¤¯¤é¤ò»×¤¤½Ð¤·»×¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£Äá²¬¤ÏÈæ³ÓÅªÅß¤âÄ¹¤¯¡¢Àã¤¬¹ß¤ë¤Èµ¤¤âÄÀ¤ß¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤³¤ó¤ÊÅ¸¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤«¤â¡ª¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡Ö¥²¥ê¥éÀãÃæÅ¸¼¨²ñ¡£Àã¹ñ¤Ë½»¤àÍøÅÀ¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¤¤±¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤ÇÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ï¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÅ±¼ý¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¡½¡½»£±Æ¤·¤¿¤ÎÆü¤ÎÅ·¸õ¤ä¹ßÀãÎÌ¤Ï¡©
Äá²¬¾®ÉÊËßºÏ²ñ¡§ÅöÆü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁ°Æü¤Ë¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤ÎÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾õÂÖ¡£4Ç¯Á°¤«¤éÎãÇ¯ÀÑÀãÎÌ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ä¾¸å¤«¤é¥É¥«¥É¥«¤È¹ß¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Å¸¼¨²ñ¾ì¤Ï¡©
Äá²¬¾®ÉÊËßºÏ²ñ¡§Æ»Ï©¤ËÌÌ¤·¤¿¡¢¼«Âð¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯Ê½¤Î¾å¤Ç¤¹¡£Ã¯¤Ç¤â¸«¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¤¬¡¢½»Âð³¹¤ÎÀã¤ÎÄ«¡£ºî¶ÈÃæ¤Ë1¿ÍÄÌ¤ê¤¬¤«¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¿Í²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÌÜ¤Ç°ìÊÍ¤·¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ËßºÏ¤¬¤È¤Æ¤â¾®¤µ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Äá²¬¾®ÉÊËßºÏ²ñ¡§Âç¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤â7cm¡¢¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤À¤È3cmÁ°¸å¤Î²Ä°¦¤¤Æ¦ËßºÏ¤Ç¤·¤¿¡£Àã¤Î·¦¤ß¤ÏËßºÏ¤¬Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë10cm»ÍÊý¤¯¤é¤¤¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ß¤êÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤ËÄêµ¬¤Ç¥µ¥¯¥µ¥¯¤ÈÀã¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢10Ê¬Äø¤Ç´°À®¡£ËßºÏ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥¿¥ê¥µ¥¤¥º¤è¤ê¾¯¤·Âç¤¤á¤ËÊÉóü¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ËßºÏ¤ÎÊ¸²½ÉáµÚ¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤Å¸¼¨¤Ê¤ÉÌ´¤äÌîË¾¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Äá²¬¾®ÉÊËßºÏ²ñ¡§¤É¤³¤ÎËßºÏ²ñ¤â¹âÎð²½¤¬Ãø¤·¤¯¡¢²ñ¤Î°Ý»ý¤¹¤é´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÅ¸¼¨¤ò¤·¤Ä¤Ä¼ã¼Ô¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÌÌÇò¤¤Å¸¼¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÇËßºÏ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤ª¶á¤¯¤ÎËßºÏ²ñ¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤ò¸«³Ø¤·¤¿¤ê¡¢ËßºÏ²ñ¤ËÆþ²ñ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤´¶á½ê¤ÎÃ¯¤â¤¬ËßºÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê³èµ¤¤òËßºÏ²ñ¤Ï¸µ¤è¤êÆüËÜ¤Ë¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¿è¤Ê¾þ¤êÊý¤·¤Æ¤ë¤ªÂð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¸¤Ã¤¯¤êÄ¯¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÀã¤È¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¤Ï¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£³¤³°¤Ç¤â¿Íµ¤¤ÎËßºÏ¡£ÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤Ë¤âºÆ¤ÓÎ®¹Ô¤Ê¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÊÆÅÄ ¤æ¤¤Û¡Ë