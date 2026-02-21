¼«Âð¤ËÌý¤Þ¤¤¤Æ²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤« 48ºÐ½÷¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡Ö¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²È¤òÇ³¤ä¤½¤¦¤È¡×²ÈÂ²3¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤ÆÈÂÁ÷
¡¡21ÆüÄ«Áá¤¯¡¢°¦ÃÎ¸©³÷·´»Ô¤Ç48ºÐ¤Î½÷¤¬¼«Âð¤ËÌý¤ò¤Þ¤²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²3¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢21Æü¸áÁ°5»þ¤´¤í¡¢³÷·´»ÔË²¬Ä®¤Î½»Âð¤Ç¡Ö¤³¤¿¤Ä¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢±ê¤È±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²È¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿70Âå¤Î½÷À¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Ð¤Ï¤ª¤è¤½30Ê¬¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·úÊªÆâ¤Ë¤¤¤¿½÷À3¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥±¥¬¤ÎÄøÅÙ¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´°÷Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢¤³¤¿¤ÄÉÛÃÄ¤äÉþ¤Ê¤É¤ËÌý¤ò¤Þ¤¡¢¥é¥¤¥¿ー¤Ç²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ²È¤òÇ³¤ä¤½¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à48ºÐ¤Î½÷¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½÷¤È¥±¥¬¤ò¤·¤¿½÷À¤é¤Ï²ÈÂ²¤Ç¡¢½÷¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²È¤òÇ³¤ä¤½¤¦¤È¤·¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£