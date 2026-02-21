¡ÚÆ±µï¤Ï¥Ä¥é¤¤¤è¡ÛµÁ»Ð¤¬µñÈÝ¤·¤¿µÁ¼Â²È¡Ö¤µ¤Ã¤µ¤ÈÆ±µï¤·¤í¡ª¡×¡ÚÂè22ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û#¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥·¥ç¡¼¥È
°¦¤¹¤ë¿Í¤È·ëº§¤ò¤·¡¢Áý¤¨¤¿²ÈÂ²¡£µÁÍý¤È¤Ï¤¤¤¨¡È²ÈÂ²¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢ºÇ½é¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âÆ±µï¤·¤Æ°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¤¤Ã¤È¤ï¤«¤ê¤¢¤¨¤ë¤Ï¤º¡©¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬·Ð¸³¤·¤¿¡ÖÆ±µï¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÆÍÁ³µÁÎ¾¿Æ¤¬²¡¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿°ì·ï¤Ç¤¹¡£
´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤´É×ÉØ¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¾®³Ø1Ç¯À¸¡£²ÈÂ²¤Çº£Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë³¹¤Ë¤º¤Ã¤È½»¤ßÂ³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·µÁÎ¾¿Æ¤¬¤½¤ÎÊ¿²º¤ÊÀ¸³è¤òÆ§¤ß¹Ó¤é¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
µÁÉã¡Ö¤¤¤Äµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¡ª¡¡¤µ¤Ã¤µ¤ÈÆ±µï¤·¤í¡ª¡×
ÆÍÁ³²¡¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿µÁÎ¾¿Æ¡£±¿°¤¯Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï½Ð¶ÐÃæ¡¢1¿Í¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¼Â¤Ï¤³¤ÎµÁÎ¾¿Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë²£ÊÁ¤Ç¿´Ìµ¤¤ÂÖÅÙ¤ò¼è¤ë¤»¤¤¤Ç¡¢Æ±µï¤·¤¿µÁ·»¤Î¤ª²Ç¤µ¤ó¤¬¥¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¿¤Ã¤¿1¤«·î¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¡£¤À¤«¤éÄïÉ×ÉØ¤ËÆ±µï¤ÎÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÌð¡¢¤Ø¤·ÀÞ¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Éé¤±¤Ê¤¤¤Ç¡£¤³¤³¤ÇÉé¤±¤¿¤é°ìÀ¸¶ì¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ìµ»ö¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£
Æ±µï¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¥Ä¥é¤¤·Ð¸³¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÊÔ½¸Éô
º£²ó¤Ï¡¢ÆÍÁ³µÁÎ¾¿Æ¤¬²¡¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿°ì·ï¤Ç¤¹¡£
´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤´É×ÉØ¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¾®³Ø1Ç¯À¸¡£²ÈÂ²¤Çº£Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë³¹¤Ë¤º¤Ã¤È½»¤ßÂ³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·µÁÎ¾¿Æ¤¬¤½¤ÎÊ¿²º¤ÊÀ¸³è¤òÆ§¤ß¹Ó¤é¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÍÁ³²¡¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿µÁÎ¾¿Æ¡£±¿°¤¯Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï½Ð¶ÐÃæ¡¢1¿Í¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¼Â¤Ï¤³¤ÎµÁÎ¾¿Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë²£ÊÁ¤Ç¿´Ìµ¤¤ÂÖÅÙ¤ò¼è¤ë¤»¤¤¤Ç¡¢Æ±µï¤·¤¿µÁ·»¤Î¤ª²Ç¤µ¤ó¤¬¥¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¿¤Ã¤¿1¤«·î¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¡£¤À¤«¤éÄïÉ×ÉØ¤ËÆ±µï¤ÎÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÌð¡¢¤Ø¤·ÀÞ¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Éé¤±¤Ê¤¤¤Ç¡£¤³¤³¤ÇÉé¤±¤¿¤é°ìÀ¸¶ì¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ìµ»ö¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£
Æ±µï¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¥Ä¥é¤¤·Ð¸³¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦ÊÔ½¸Éô