¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤«¤éÎ©¸õÊä¡¦Æþ¹¾ÍÆµ¿¼Ô¤é¡¡±¿Æ°°÷³ØÀ¸¤é¤Ë¡ÈÊó½·¡É¸ý»ß¤á¤«
½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¸õÊä¤È¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤·¤¿Æþ¹¾¿»ÒÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢±¿Æ°°÷¤ÏÊó½·¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤ò¼þ°Ï¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¸ý»ß¤á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤È¤·¤ÆÅìµþ7¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·ÍîÁª¤·¤¿¡¢Æþ¹¾¿»ÒÍÆµ¿¼Ô¤È¿Ø±Ä¤Î´Ø·¸¼Ô2¿Í¤Ï¡¢±¿Æ°°÷¤Î·Ä±þÂçÀ¸¤é5¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢Áªµó´ü´ÖÃæ¤Ë¥Ó¥éÇÛ¤ê¤Ê¤É¤ò¤·¤¿Êó½·¤È¤·¤Æ¡¢¸½¶â¤¢¤ï¤»¤Æ27Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢Æþ¹¾ÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬¡¢±¿Æ°°÷¤ËÊó½·¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤ò¼þ°Ï¤ËÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¸ý»ß¤á¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤ÏÆþ¹¾ÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬Êó½·¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤¬°ãË¡¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£