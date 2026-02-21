3¿Í»É½ý¤ÎÊ¡²¬»Ô¿Þ½ñ´ÛÍøÍÑºÆ³«¡¡»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¡¢61ºÐÃË¤òÁ÷¸¡
¡¡Ê¡²¬»ÔÁí¹ç¿Þ½ñ´Û¡ÊÆ±»ÔÁáÎÉ¶è¡Ë¤Ç3¿Í¤¬»É¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»Ô¤Ï21Æü¡¢¿Þ½ñ´Û¤ÎÍøÍÑ¤òºÆ³«¤·¤¿¡£½ä²ó¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Ë·ÙÈ÷°÷¤ò5¿Í¤Û¤ÉÁý¤ä¤·¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÁýÀß¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¡²¬¸©·Ù¤ÏÆ±Æü¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿Æ±¶è¡¢Ìµ¿¦µÈ°æÃ¤É×ÍÆµ¿¼Ô¡Ê61¡Ë¤òÁ÷¸¡¤·¤¿¡£
¡¡21Æü¡¢Æ±µéÀ¸¤È¼«½¬¤Î¤¿¤á¤Ë¿Þ½ñ´Û¤òË¬¤ì¤¿Æ±¶è¤ÎÃæ³Ø1Ç¯À¶¿åÆä¤µ¤ó¡Ê12¡Ë¤Ï¡Ö»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æþ¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ÇÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÈ°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÊñÃú¤Ï¼«Âð¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁáÎÉ½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¡¼ý¤·¤¿ÊñÃú¤Ï¿ÏÅÏ¤êÌó17¥»¥ó¥Á¤Ç·ìº¯¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£