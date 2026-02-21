²£ÉÍ¡¦¸µÄ®¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¥»¡¼¥ë»Ï¤Þ¤ë¡¡£³·î£±Æü¤Þ¤Ç¡¢ÃÍ°ú¤¤ä¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤â
¡¡²£ÉÍ¡¦¸µÄ®¤Ë½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¹±Îã¤Î¡Ö²£ÉÍ¸µÄ®¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¥»¡¼¥ë£²£°£²£¶½Õ¡×¤¬£²£±Æü¡¢²£ÉÍ¸µÄ®¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ê²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¡Ë¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£½éÆü¤Ï¹¥Å·¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè³¹µÒ¤é¤¬Çã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£¶¨Æ±ÁÈ¹ç¸µÄ®¥¨¥¹¥¨¥¹²ñ¤Î¼çºÅ¡£
¡¡£³·î£±Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Æ±ÁÈ¹ç¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä»¨²ß¡¢°û¿©¤Ê¤É¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢¥»¡¼¥ë¤ä´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¤òÎ®¤¹¤Ê¤É¡¢Çã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºë¶Ì¸©¤«¤éË¬¤ì¤¿£µ£°Âå¤Î½÷À¤Ï¡Ö¸µÄ®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ·°Ïµ¤¤äÉÊ¤¾¤í¤¨¤¬Ì¥ÎÏ¤ÇËèÇ¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¥Ð¥Ã¥°¤òÇã¤¨¤ÆÂçËþÂ¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Æ±ÁÈ¹ç¤ÎÊõÅÄÇî»ÎÍý»öÄ¹¤Ï¡Ö½Õ¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ½é¤Î¥»¡¼¥ë¡£µ×¤·¤¯¸µÄ®¤ËÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤ÇÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤ÏÆ±ÁÈ¹ç¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡£