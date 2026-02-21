ÀÐ°æÎ¼¼¡¥¢¥Ê¡¡£Ò¡Ý£±½à·è¾¡ÇÔÂà¤â¡Ä¸ÉÆÈ¤Ê²ñ¾ì¤ÇÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿·Ý¿ÍÌÀ¤«¤¹¡ÖÍ¥¤·¤µ¤Î²ô¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀÐ°æÎ¼¼¡¤¬£²£±Æü¡¢£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ë½Ð±é¡£ÀË¤·¤¯¤â½à·è¾¡ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö£Ò¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¡£²£°£²£¶¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÀÐ°æ¥¢¥Ê¤Î½à·è¾¡¤Ç¤Î¥Í¥¿¤Î°ìÉô¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò£Ö£Ô£Ò¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¼õ¤±ÀÐ°æ¥¢¥Ê¤Ï¡¢¹µ¼¼¤¬ÂçÉô²°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¡¢·Ý¿Í¤µ¤óÃç´ÖÆ±»Î¡£ËÍÅ¾¹»À¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤Ç¡¢Ã¯¤È¤â¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¤µ¤ó¤È¤«Í¥¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£ËÍÍî¤Á¤¿½Ö´Ö¡¢¤Õ¤«¤ï¤µ¤ó¤â·è¾¡¿Ê½Ð¤Ê¤é¤º¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸þ¤³¤¦¤«¤é¡Ø¤ª¸ß¤¤¤ªÈè¤ì¤µ¤ó¡Ù¸À¤¦¤Æ°®¼ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ÉñÂæÂµ¤Ç¸«¤Æ¤¿¡Ø¤«¤¬²°¡Ù¤Î²ì²°¡ÊÁÔÌé¡Ë¤µ¤ó¤¬¡ØÀÐ°æ¤µ¤ó¡¢¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤«¸À¤¦¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡×¤ÈËË¤ò´Ë¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍ¥¤·¤µ¤Î²ô¤Ç¤¹¤è¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤À¤«¤éÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤«¤Ç¾Î¤¨¹ç¤¦¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¶¥µ»¸å¡£¤¢¤ì¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¥ì¥Ù¥ë¤È¤«¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¼ý³Ï¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÂ¤²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÃ«¸µÀ±Æà¥¢¥Ê¤¬¡Ö»ä¤â²¿Ç¯¤â£Ò¡Ý£±¤Î½à·è¾¡ÇÒ¸«¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦º£Ç¯¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¤Æ¡£Íè¤Æ¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¡¢·Ý¿Í¤µ¤ó¤Î¹¥¤¤ÊÊý¤¿¤Á¡£¤ª¾Ð¤¤¹¥¤¤ÊÊý¤¿¤Á¡£¤½¤ÎÁ°¤ÇËÜÅö¤ËÂçÇú¾Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¤È¡¢ÀÐ°æ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤Í¡¢¶ÛÄ¥´¶¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢£Á£ð£ð£ì£å¡¡£×£á£ô£ã£è¤òºÇ¶á¤·¤ÆÌ®Çï¤¬½Ð¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤¤¤¿¤¤ËÍ£·£°¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Ê¿¾ï»þ¤Í¡£¤Ç¡¢ËÜÈÖ£±»þ´ÖÁ°¤Ë¡¢¤â¤¦£±£°£°¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢Ä¾Á°¸«¤¿¤é£±£³£µ¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶¦±é¤ÎÈ¬Âå±Ñµ±ÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï·ë¹½¤Ê¥Þ¥é¥½¥ó¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Î»þ¡×¤È¶ÄÅ·¤·¤¿¤¬¡¢ÀÐ°æ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤Ç¡¢º£Æü¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÄ¾Á°¸«¤¿¤é£·£°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
